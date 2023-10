À la suite d’une rencontre décisive entre les dirigeants de l’OM, Javier Ribalta est loin de conserver son poste de directeur sportif du club phocéen.

Mercato OM : Javier Ribalta, un avenir toujours incertain à Marseille

La crise semble être passée du côté de l'Olympique de Marseille. Après une série de six matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues, l’OM est enfin parvenu à renouer avec le succès. Ce dimanche, le club phocéen s’est imposé face au Havre AC (3-0) à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Cette victoire à domicile est un soulagement pour l’OM et son entraîneur Gennaro Gattuso.

Arrivé en remplacement de Marcelino, l’entraîneur italien a visiblement bien négocié ses débuts au Stade Vélodrome avec cette victoire face au HAC. La trêve internationale arrive donc à point nommé pour permettre aux Marseillais de recharger leur batterie après de vives tensions en interne. Elle sera aussi l’occasion d’avoir une vision plus claire sur l’avenir des dirigeants du club. Car si le président Pablo Longoria a affiché sa volonté de poursuivre à l’OM, ce n’est pas le cas de Javier Ribalta.

De nouvelles réunions prévues à l'Olympique de Marseille

Depuis la démission de Marcelino et les tensions avec les supporters, le dirigeant espagnol semble de plus en plus distant avec l’Olympique de Marseille. S’il est de retour dans la cité après un exil de plusieurs jours en Suisse, Javier Ribalta n’était pas présent au stade Vélodrome ce dimanche. Contraire à Pablo Longoria, et Stéphane Tessier, directeur administratif et financier, qui étaient ensemble en tribune présidentielle.

L’absence de Javier Ribalta suscite alors des interrogations sur son avenir à l’OM. L’Équipe indique que l’avenir du dirigeant espagnol reste toujours en suspens à Marseille. Il n’est pas certain de poursuivre sa mission d’ici la fin de la saison, même aucune décision officielle n’a encore été prise à son sujet. Pour le moment, la source explique que les dirigeants marseillais se sont récemment rencontrés et ont abordé plusieurs dossiers sensibles. Ces discussions devraient se poursuivre dans les jours à venir avant une rencontre avec le propriétaire du club, Frank McCourt.