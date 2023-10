Contrairement aux années passées, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, aurait complètement changé d’attitude concernant l’avenir de Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi espère toujours convaincre Kylian Mbappé de prolonger

Après un été particulièrement agité, les relations se sont pacifiées entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Toutefois, l’avenir de l’attaquant de 24 ans ne serait plus une priorité immédiate pour la direction du club de la capitale. Le quotidien sportif explique que Nasser Al-Khelaïfi espère toujours convaincre Mbappé de prolonger, mais ne serait plus si pressant que cela désormais. Aucune décision n’est attendue avant la fin de la campagne en Ligue des Champions.

Le président parisien envisage de prendre tout son temps avant d’entamer les négociations pour une prolongation de l’ancien buteur de l’AS Monaco. Les négociations autour de ce dossier se seraient d’ailleurs apaisées depuis qu’un accord financier a été trouvé autour de l’abandon d’une prime de 100 millions d’euros. À Paris, conserver l’enfant de Bondy ne serait plus une obsession.

Le PSG prépare déjà la succession de Kylian Mbappé

Alors que l'accord financier pour que Kylian Mbappé renonce à des primes de fidélité rend le Paris Saint-Germain moins pressé pour régler son avenir, la presse espagnole a fait une nouvelle confidence sur la situation actuelle du joueur. En effet, sur le plateau de l’émission El Chiringuito, le journaliste Juanfe Sanz Perez a livré les coulisses d’une discussion qu'il aurait eu avec des membres de la direction parisienne. Et il révèle notamment que le club parisien n’aurait « aucune confiance en Mbappé » concernant son avenir.

De son côté, Le Parisien assure que « Paris espère toujours convaincre Mbappé - aux mêmes conditions financières - de prolonger. Mais personne au club ne s'attend à une décision avant la fin du parcours du club en Ligue des champions. On assure être serein au PSG, quoi que décidera Mbappé ». Dans l’esprit des dirigeants, en cas de départ de Mbappé, Xavi Simons serait bien outillé pour prendre sa place au sein de l’effectif de Luis Enrique.