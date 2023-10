Á quelques heures du choc face à l'Olympique Lyonnais féminin, Nasser al-Khelaïfi espère que les Parisiennes seront à la hauteur grâce à son mercato.

PSG : Nasser al-Khélaïfi opère plusieurs changements avant l'OL

C'est assurément l'affiche de la 2ème journée de la D1 Arkema. À 21 heures, le Paris-Saint-Germain (5ème, 3 pts) accueillera l'Olympique Lyonnais (4ème, 3 pts) pour un premier choc cette saison. Le club de la capitale espère empocher la victoire pour se donner un avantage dans la course au titre. Le but étant de rééditer l'exploit de 2021, à savoir être sacré champion de France. Le duel ne sera pas similaire à ceux des années précédentes, puisque Nasser al-Khélaïfi a acté la vente d'une attaquante à l'OL cet été. Le président parisien a surpris son monde.

C'est Kadidiatou Diani qui a décidé de rejoindre l'équipe de Sonia Bompastor. L'internationale française a signé jusqu'en juin 2027. Un gros coup dur pour le PSG féminin, qui en avait fait l'une de ses cadres depuis 2017. De leur côté, les Parisiennes estiment avoir une chance même sans Diani. « Si on se dit qu'on ne peut pas rivaliser, autant ne pas jouer. On travaille pour jouer ce genre de match. Cette rivalité existe toujours, on a toujours l'objectif de gagner ce Championnat » assure la milieu de terrain francilienne Grace Geyoro à L'Équipe. Autre changement majeur : le départ de Gérard Prêcheur, qui a laissé les commandes de l'équipe à son fils, Jocelyn Prêcheur.

Les Parisiennes ravies de l'arrivée de Jocelyn Prêcheur

Avec l'arrivée de Jocelyn Prêcheur, les Parisiennes espèrent pouvoir lancer une nouvelle ère. La réception de l'Olympique Lyonnais, double champion de France en titre, tombe à pic selon Grace Geyoro. « On s'est toujours toutes bien entendues avec lui. Il est dans l'échange, dans la communication. Il est très posé, avec une grande connaissance du football. Il a fait tout le début de sa carrière d'entraîneur avec son père, donc niveau football il est assez équipé » prévient-elle.

De son côté, Gérard Prêcheur n'aura pas vraiment marqué l'histoire du PSG féminin. En une saison complète, le technicien de 63 ans n'a pas réussi à embêter les Lyonnaises pour le titre de champion de France. Surtout, Paris a vécu une élimination relativement rapide en Ligue des Champions, dès les quarts de finale contre Wolfsburg. Un résultat décevant par rapport à 2022, où les Franciliennes avaient atteint les demi-finales. Le club a également laissé la Coupe France et deux fois le Trophée des championnes (2022, 2023) à l'OL sous sa houlette.