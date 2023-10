Après Jérôme Rothen, une star du Real Madrid a répondu à Daniel Riolo sur la compatibilité de Kylian Mbappé, attaquant du PSG, avec certains joueurs des Merengues.

Mercato PSG : Daniel Riolo conseille le Real pour Kylian Mbappé

S’il ne signe pas un nouveau bail dans les mois à venir, Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain en tant qu’agent libre l’été prochain. Et sa possible future destination ne fait guère de doute. En cas de départ, Kylian Mbappé devrait, selon toute vraisemblance, rejoindre les rangs du Real Madrid. Un transfert qui ne serait pas une si bonne chose pour les Merengues, selon Daniel Riolo.

« Ça semble écrit que Mbappé doit signer au Real. Moi, si je suis dirigeant du Real, je ne prends pas Mbappé, car j’ai Vinicius, qui est un super joueur et qui joue à la position préférentielle de Mbappé. Mbappé n’est pas un numéro et Haaland a une clause de départ qui n’est pas dingue. Moi j’associe Vinicius et Haaland, avec Valverde et Bellingham. Mbappé et Vinicius ont des qualités pas totalement similaires, mais c’est le même poste », a expliqué le journaliste sur les ondes de RMC Sport. Seulement, la star brésilienne citée par Riolo semble pressée de partager le vestiaire au Santiago Bernabeu avec l’enfant de Bondy.

Vinicius Junior « espère » que Mbappé le rejoindra au Real Madrid

Dans une longue interview pour France Football, Vinicius Junior reconnaît avoir fait le forcing auprès de Jude Bellingham pour le pousser à rejoindre le Real Madrid cet été. À la question de savoir s'il a fait la même chose pour Kylian Mbappé, l’international brésilien de 23 ans répond : « non, c'est différent ! Kylian a sa situation. Jude, je savais qu'il pouvait bouger cet été. Et c'est parfait que ça se soit fait comme ça. Mais, ici, tout le monde veut jouer avec Kylian. J'espère que ça se fera un jour. C'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur de tous aujourd'hui. Il a un niveau... à part ! », a déclaré le partenaire d’Aurélien Tchouameni. Reste maintenant à savoir ce que décidera le capitaine de l’équipe de France pour la suite de sa carrière.