L’horizon s'est dégagé pour Laurent Batlles, entraineur de l’ASSE. Il était pourtant menacé de limogeage lors des premières journées de Ligue 2.

ASSE : Laurent Batlles redresse la barre et se tourne vers l'objectif

Le calme et la sérénité sont revenus à l’ASSE grâce aux résultats positifs de l’équipe de Laurent Batlles. Ayant pris un mauvais départ en Ligue 2, soit 2 défaites et 2 matchs nuls lors des 5 premières journées, les Verts étaient parmi les clubs relégables. Dès lors, l’entraineur de Saint-Etienne était sérieusement menacé. La direction du club lui cherchait même un successeur. Et des noms circulaient dans le Forez, notamment celui de Patrice Garande. Mais le technicien de 48 ans a signé une victoire précieuse contre le SM Caen (1-2) en Normandie.

Mieux, l’ASSE a enchainé avec trois autres victoires à Concarneau (0-1), à Troyes (0-1) et face à l’USL Dunkerque (2-0). Ce qui lui a permis de relancer son équipe. Grâce à ces succès, qui ont propulsé les Verts à la 5e place du championnat, la confiance est revenue au sein du groupe stéphanois. Le capitaine Anthony Briançon et ses coéquipiers sont désormais focalisés sur leur objectif, à savoir la montée en Ligue 1. Ils y travaillent avec plus de sérénité depuis qu’ils ont rejoint les équipes en tête, dans la course pour les places dans l’élite.

Mercato : Laurent Batlles a dissipé les doutes sur son avenir

En effet, l’ASSE est sur une série de 8 matchs sans défaite, soit précisément 5 victoires, 3 nuls et 4 clean sheet consécutifs. Les Verts n’ont plus que 2 points de retard sur Angers SCO, actuel 3e. En réussissant à remonter la pente, Laurent Batlles s’est tiré d’affaire. Son départ n’est donc plus à l’ordre du jour à Saint-Etienne. Faisant un nouveau point sur la situation de l'entraineur, Peuple-Vert confirme qu’il a dissipé les doutes sur son avenir. Même s’il ne fait pas l'unanimité au sein de la direction stéphanoise, selon la source, le coach natif de Nantes reste l’option privilégiée pour ramener le club ligérien en Ligue 1. Pour rappel, le contrat de Laurent Batlles à l'ASSE prend fin en juin 2024.