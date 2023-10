Moi c'est Alexis Kouahio, je suis un passionné de sport en général et de Football en particulier, j’ai nourri, tout petit, le rêve de devenir footb...

L’OL a renforcé sa cellule de recrutement. Un nouveau technicien a intégré officiellement l’équipe de Matthieu Louis-Jean, patron du recrutement.

Mercato : Mickaël Marques est le nouveau Technical Scout à Lyon

Un nouveau membre a rejoint la cellule de recrutement de l’OL, comme pressenti ces dernières semaines. L’officialisation de son arrivée a été faite par le concerné, sur les réseaux sociaux. Mickaël Marques est ainsi le nouveau Technical Scout. Il est essentiellement en charge du travail sur la vidéo comme il l’a confié au site Olympique et Lyonnais. Il vient étoffer la cellule dirigée par Matthieu Louis-Jean (47 ans).

Bien avant la signature du scout français, le nouveau chef du recrutement à Lyon avait engagé Benjamin Charier en renfort, pour l’épauler. Les deux hommes se connaissent bien, car ils avaient collaboré à l’OM. Pour rappel, Mickaël Marques avait été proposé à la direction de l’OL du temps de Juninho (ancien Directeur sportif des Gones), pour rejoindre la cellule de recrutement. Mais les décideurs du club, sous l’ère Jean-Michel Aulas, l’avaient recalé, selon les informations du média spécialisé.

Renforcement de la cellule de recrutement : John Textor tient sa promesse

Notons que John Textor, le nouveau propriétaire du club rhodanien, avait promis, peu avant l'ouverture officielle du mercato estival 2023, de réorganiser la cellule de recrutement, alors dirigée par Bruno Cheyrou (45 ans), afin de la rendre plus performante. Et il a tenu sa promesse en nommant, dans la foulée, Matthieu Louis-Jean comme directeur du scouting en juin 2023. Il faut rappeler que le mercato de l'OL a été perturbé cet été en raison de la décision de la DNCG, qui a imposé un encadrement de la masse salariale et des transferts au club.