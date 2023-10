Alors que le PSG surveille la situation du gardien de but de l’AC Milan, Mike Maignan, Lucas Hernandez semble pressé de le voir avec lui dans la capitale.

Mercato PSG : Lucas Hernandez heureux d’avoir Mike Maignan en club

En marge de la victoire de l'équipe de France contre les Pays-Bas ce vendredi (2-1), synonyme de qualification pour les Bleus à l’Euro 2024, Lucas Hernandez s’est arrêté en zone mixte pour livrer ses impressions d’après-match. Forcément heureux, le défenseur polyvalent du Paris Saint-Germain a encensé son partenaire Mike Maignan, imparable dans les cages des Bleus. D’ailleurs, l’ancien joueur du Bayern Munich a fait un énorme lapsus, envoyant notamment l’ancien portier de Lille OSC au PSG.

« Pour moi, il n’y a pas meilleur que lui aujourd’hui il est top 1. Il a un niveau incroyable, pour moi c’est vraiment le numéro 1 au monde », a d’abord commenté le latéral de 27 ans au micro de TF1, avant d’annoncer Maignan au Paris SG. « On a la chance de l’avoir en club, euh en sélection. Cette sérénité qu’il a et cette tranquillité qu’il dégage, c’est incroyable, en espérant qu’il continue comme ça, car il est top 1 mondial. Il nous rassure, il apporte beaucoup de sécurité, sur les corners, dans le jeu aérien, il donne beaucoup de sécurité aux défenseurs et à toute l’équipe », a jouté Lucas Hernandez. Un retour à Paris qui ne déplairait pas forcément au dernier rempart de l’AC Milan.

Mike Maignan ouvre la porte à un retour au Paris SG

De passage à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise) début septembre, son premier club d’enfance avant d’intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain, Mike Maignan a été interrogé sur un possible retour chez les Rouge et Bleu. Sous contrat à l’AC Milan jusqu’en juin 2026, l’international français de 28 ans ne voit aucun mal à revenir en conquérant dans son club formateur.

« Je suis Parisien, mais aujourd’hui, je suis sous contrat à l’AC Milan. Et pour le futur, on ne peut pas savoir », a lancé le coéquipier en club d’Olivier Giroud. Selon le journaliste Jonathan Johnson, Maignan pourrait devenir un objectif pour le PSG l’été prochain. Un échange avec Gianluigi Donnarumma serait même dans les tuyaux entre les dirigeants parisiens et leurs homologues milanais. « Une possibilité intéressante, et ce n’est qu’une possibilité pour le moment, serait que le PSG rapatrie son ancien joueur de l’équipe de jeunes Mike Maignan », a confié le journaliste lors de sa chronique pour Caught Offside il y a quelques semaines.