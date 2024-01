Après la large victoire de son équipe face à l’US Orléans en Coupe de France (4-1), l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a poussé un énorme coup de gueule.

PSG : Kylian Mbappé apporte son soutien à Mike Maignan, victime de racisme

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en s’imposant largement sur la pelouse de l’US Orléans. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé (15′ et 62′) et des réalisations de Gonçalo Ramos (75′) et du jeune Senny Mayulu (90′), l’équipe de Luis Enrique accède au tour suivant et attend le tirage de ce dimanche pour connaître son futur adversaire pour les huitièmes de finale. La réduction du score par Saint-Ruf (86′) n’ayant eu aucune conséquence sur le résultat final de la rencontre. Quelques heures seulement après le match, Kylian Mbappé a adressé un message fort à son compatriote et coéquipier en sélection Mike Maignan, victime d'insultes racistes en Serie A.

Kylian Mbappé : « Tu es très loin d’être seul Mike Maignan »

Pendant que Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain disputaient son seizième de finale de Coupe de France sur le terrain de l’US Orléans, l’AC Milan de Mike Maignan et Théo Hernandez affrontait Udinese dans le cadre de la 21e journée de Serie A. Au cours de cette rencontre, le gardien de but des Rossoneri et de l’équipe de France a été victime de cris racistes. Alors que son club menait au score (0-1), Mike Maignan ses cages pour aller se plaindre à l’arbitre des cris racistes descendant des tribunes à son encontre. L’ancien portier de Lille OSC a ensuite quitté le terrain, suivi par ses coéquipiers et ses adversaires.

Après quelques minutes d’interruption, le match a repris et l’équipe milanaise s’est imposée grâce à un but de Noah Okafor à la 93e minute (2-3). Alerté par ces événements, Mbappé a rapidement publié un message sur ses réseaux sociaux pour apporter son soutien à Maignan. « Tu es très loin d’être seul Mike Maignan. On est tous avec toi. Toujours les mêmes problèmes et toujours AUCUNE solution. Trop c’est trop!!!!!!!!!!!! NON AU RACISME », a écrit le Champion du monde 2018 sur son compte Twitter.