Alors que Nordsjælland exigeait un montant collossal pour Ernest Nuamah, l'OL a trouvé un accord avec le club danois pour s'attacher les services de l'ailier.

Mercato OL : Nordsjælland réclame 20 M€ pour Ernest Nuamah

L’intérêt de l’OL pour Ernest Nuamah a été révélé samedi dernier par L'Équipe. Selon le quotidien, le club rhodanien est assuré que l’ailier du FC Nordsjælland a le profil recherché pour renforcer l’équipe de Laurent Blanc. Lyon souhaite ainsi le recruter avant la fermeture du marché des transferts. Et le club danois n’a pas tardé à répondre à l’Olympique Lyonnais. D’après le média Ekstra Bladet, la direction des Tigres compte tirer profit du transfert de sa pépite. Alors que le Ghanéen est évalué à 6 millions d’euros sur le marché des transferts, Nordsjaelland aurait fixé son prix à 20 millions d'euros minimum, selon la source danoise.

Mercato : Lyon s'offre Ernest Nuamah en prêt, avec une option d'achat

Mais le prix fixé par les Danois n'a pas refroidi Lyon. Bien au contraire, l'OL est passé à l'offennsive pour transférer Ernest Nuamah. D'après le journal sportif, John Textor a trouvé un arrangement, pour contourner les restrictions de la DNCG. Ainsi, le joueur de 19 ans va être prêté un an à l'Olympique Lyonnais par Nordsjaelland, avec une option d'achat obligatoire d'environ 23 M€, selon L'Equipe. Ernest Nuamah est attendu à Lyon en provenance du Danemark, ce mardi, pour y passer sa visite médicale préalable à sa signature de son contrat.

Le Ghanéen, présenté comme « l'un des ailiers les plus suivis en Europe », était sur les tablettes de Matthieu Louis-Jean, le nouveau directeur du recrutement à l’OL, depuis 2021. À cette époque, il était le responsable de la cellule de recrutement à l'OM. C'était donc la deuxième tentative du dirigeant pour recruter Ernest Nuamah. Et, il a eu le dernier mot, car le PSG et Tottenham étaient aussi intéressés par le natif de Kumasi.