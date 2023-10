Le président exécutif de l’OL, Santiago Cucci, a évoqué la situation de Fabio Grosso, successeur de Laurent Blanc sur le banc de touche de Lyon.

OL : Santiago Cucci fait entièrement confiance à Fabio Grosso

Les débuts de Fabio Grosso à l’OL ne sont pas rassurants, mais il bénéficie de la totale confiance de la direction du club rhodanien. Dans des propos tenus sur OL Play, Santiago Cucci a apporté son soutien au technicien italien, à la suite de ses débuts ratés à Lyon. « J’ai confiance en Fabio, il a un projet et il a carte blanche. On le soutient, mais on est dans une situation paradoxale où ça demande du temps, alors qu'on n’en a pas. »

Le nouveau coach de l’Olympique Lyonnais a pourtant démarré par deux défaites à Brest (1-0), puis à Reims (2-0), avant de se faire accrocher par le FC Lorient à Lyon (3-3), lors de son troisième match.

Fabio Grosso et la direction de Lyon ne sont pas sur la même longueur d'onde

Ce n’est en tout cas pas le début rêvé pour Fabio Grosso, qui a officiellement remplacé Laurent Blanc le 18 septembre. L’OL est actuellement avant-dernier (17e) avec seulement 3 points au compteur. Plus précisément, les Gones n’ont enregistré aucune victoire en 8 journées disputées. Ils ont concédé 5 défaites et 3 nuls, pour 16 buts encaissés et seulement 5 inscrits. L’équipe lyonnaise est ainsi deuxième au classement des plus mauvaises défenses et attaques de la Ligue 1, à ce stade du championnat.

Malgré la situation critique de l’OL, Santiago Cucci ne semble pas paniquer. « L’OL ne joue pas le maintien. Je pense que l’équipe va repartir une fois qu’il aura des résultats, ça va s’enchaîner. On ne va pas regarder en bas. C’est dur, mais on va se battre », a-t-il rassuré. Un optimisme qui n’est pas partagé par Fabio Grosso, qui déclarait dernièrement : « Oui, l’OL joue le maintien actuellement. »