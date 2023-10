Ancien dirigeant de l’ASSE, une légende s’est prononcée sur la situation actuelle de l’ASSE en Ligue 2. Elle a proposé une solution pour le retour des Verts au sommet.

Dominique Rocheteau ne croit plus à un retour de l'ASSE au sommet

Reléguée en Ligue 2 depuis mai 2022, l’ASSE tente encore cette saison de retrouver l’élite après avoir échoué à l’issue de l’exercice dernier. Laurent Batlles espère ramener les Verts en Ligue 1 à la fin du championnat en juin 2024, comme il l’avait réussi à Troyes en mai 2021. Il a réussi à refaire le retard pris en début de saison et son équipe est désormais 5e au classement, avec seulement 2 points du podium. L’objectif montée est possible à atteindre si l’ASSE poursuit sur sa lancée actuelle. Les joueurs de Laurent Batlles sont en effet sur une série d’invincibilité de huit matchs, soit 5 victoires et 3 nuls.

Mais de l’avis de Dominique Rocheteau (68 ans), les Stéphanois ne pourront plus retrouver leur passé glorieux des années 60-70, même s’ils reviennent en Ligue 1. « L’AS Saint-Etienne bientôt de retour au plus haut niveau ? Oui, tout le monde le souhaite, parce que c'est un club qui était au pinacle », a-t-il confié au Dauphiné Libéré, avant de marteler : « Mais le problème, c'est ça la difficulté, c'est que tout le monde pense que l'ASSE peut retrouver le très haut niveau. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible, ça ! Il faut que les gens en soient conscients. »

L'arrivée d'un milliardaire à Saint-Etienne comme solution

Malgré son point de vue très tranché, Dominique Rocheteau a tout de même ouvert une petite fenêtre qui va dans le sens du souhait des supporters stéphanois. Il évoque la reprise du club par des investissements avec de gros moyens financiers. « Ça serait possible si le club était racheté par des milliardaires. Mais ça ne sera pas forcément le cas », a-t-il déclaré. L’ancienne gloire des Verts n’est cependant pas favorable à la cession du club à un repreneur, qui lui ferait perdre son ADN. « Et quand bien même, ce ne serait peut-être pas forcément une bonne chose parce qu'il faut que de l’ASSE garde ses valeurs », a-t-il indiqué.

Pour rappel, Dominique Rocheteau a défendu les couleurs de Saint-Etienne (1971-1980), puis a été successivement vice-président du conseil de surveillance du club, conseiller du président, coordinateur sportif et directeur sportif, entre juin 2010 et mai 2019.