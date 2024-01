Dominique Rocheteau (69 ans) s’est livré sur le dossier de la vente de l’ASSE, dans un entretien avec But Football Club. Il est catégorique.

L’ASSE doit être rachetée pour renaitre selon Dominique Rocheteau

Le dossier de la vente de l’ASSE a été l’un des points abordés par Dominique Rocheteau avec le média. Comme il l’avait déjà indiqué dans son livre "Foot Sentimental", il assure que l’AS Saint-Etienne doit passer à une autre étape, car le contexte d’avant n’est plus le même que celui d’aujourd’hui. Il est donc favorable à l’arrivée d’un investisseur, avec plus de moyens financiers, pour faire passer un nouveau cap au club ligérien.

Selon l’ancienne gloire des Verts, il faut « remettre le club dans un contexte économique qui consiste à devoir disposer de plus de moyens », pour lui permettre « d’aller plus vite, plus haut ». Le message de Dominique Rocheteau est donc clair. Il est d’accord avec ceux qui soutiennent que l’ASSE « doit être racheter pour renaitre ».

L'Ange Vert pense au modèle économique et sportif du RC Lens

Son souhait est donc que Roland Romeyer et son associé Bernard Caïazzo trouvent rapidement un repreneur, afin d’ouvrir une nouvelle ère au club. « Passer à autre chose, je pense même que les dirigeants actuels le pensent. Mais je ne vais pas vous dire pourquoi ça ne s'est pas fait avant », a-t-il confié.

L’Ange Vert a pris l’exemple du RC Lens pour donner un aperçu du type de projet auquel il pense. « On peut réussir sans trop d'argent », a-t-il indiqué. Regardez à Lens, il y a moins d'argent qu'ailleurs, mais il y a des résultats, de la continuité, un entraîneur qui bosse bien ».

Rocheteau ne reviendra pas dans l'organigramme de l'ASSE

Ancien directeur sportif de Saint-Etienne (décembre 2011 à mai 2019), Dominique Rocheteau suit toujours de près l’équipe stéphanoise et assite à presque tous ses matchs. Cependant, il avoue qu’il ne fait partie d’aucun projet pour reprendre du service au sein de l’organigramme du club, après avoir pris sa retraite en 2019.

"Si demain, un richissime investisseur débarque à l'ASSE et vous contacte, vous replongez ?" « Non, jamais », a-t-il répondu à la question de la source, avant de préciser qu'il est désormais tourné vers autre chose, précisément le football amateur, celui des jeunes.