Interrogé par l’AFP, Thierry Henry, le sélectionneur de l'équipe de France olympique, s’est exprimé sur le souhait de l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, de participer aux JO de Paris.

PSG : Kylian Mbappé rêve de faire les JO, mais ne forcera rien

À 25 ans, et alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain expire en juin prochain, Kylian Mbappé, qui voulait déjà aller à Tokyo pour les Jeux Olympiques de 2020, « motivé par l’ambition d’inscrire son nom dans l’histoire de l’équipe de France comme celui d’un joueur qui a compté » semble avoir pris du recul sur le sujet. À l’approche des JO de Paris, l’attaquant du PSG et de l’équipe de France espère y être invité avec l’équipe olympique des Bleus, dans la foulée de l’Euro 2024, mais assure qu’il ne forcera rien pour y être. Dans un long entretien accordé à GQ, le Champion du monde 2018 a notamment déclaré : « je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j’irais avec grand plaisir, mais si ce n’est pas possible, je comprendrais. » Un message qui est arrivé aux oreilles de Thierry Henry, le sélectionneur des Espoirs français.

Thierry Henry n’a pas encore contacté Kylian Mbappé pour les JO

Juste avant les Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris, Kylian Mbappé emmènera les Bleus de Didier Deschamps en Allemagne pour l’Euro 2024 du 14 juin au 14 juillet. Avec un intervalle de douze jours entre les deux compétitions, Thierry Henry s’est montré pessimiste quant à la participation de la star du Paris Saint-Germain. « Kylian a une place particulière partout. Mais entre vouloir et pouvoir, il y a une différence. Je ne sais pas où il va se retrouver (l’été prochain), mais le club aura un mot à dire. Je ne l’ai pas encore contacté à ce sujet », a confié le technicien tricolore au micro de l’AFP. Mbappé est donc prévenu, son choix pour son avenir pourrait avoir son importance sur son souhait d’être aux JO de Paris avec les Bleuets.