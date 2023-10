Passionné de sport, de football plus précisément, et de journalisme, c'est avec bonheur que je traite l'actualité sportive. Analyser les matchs, di...

L’OM se déplace ce samedi sur la pelouse de l’Allianz Rivera pour affronter l’OGC Nice. La LFP a pris une importante décision pour ce choc.

OGC Nice-OM : Gennaro Gattuso pourra compter sur des renforts

L'Olympique de Marseille a enregistré une victoire précieuse contre le Havre AC (3-0) avant la trêve internationale, mettant ainsi fin à une série de six matchs consécutifs sans succès. Cette victoire a apporté un regain de confiance à l'équipe phocéenne avant un déplacement périlleux à l’Allianz Rivera pour affronter l'OGC Nice ce samedi soir. Et pour ce choc de la 9e journée de Ligue 1, l’équipe de Gennaro Gattuso peut espérer s’appuyer quelques renforts.

En effet, selon les informations du Phocéen, Samuel Gigot, Jordan Veretout, Renan Lodi et Joaquin Correa ont réintégré l'entraînement collectif et devraient être opérationnels pour le match à Nice. Cependant, Samuel Gigot, défenseur de l'équipe, n'est pas encore certain d'être complètement rétabli de sa blessure. L'entraîneur Gennaro Gattuso ne prendra aucun risque avec sa condition physique.

Le choc sera arbitré par Ruddy Buquet

Malgré la large victoire face au Havre, l'OM sait que ce derby azuréen s'annonce très difficile en raison de la forme actuelle de l'OGC Nice, qui occupe la 2e place du classement et fait preuve de solidité en ce début de saison. Et pour cette rencontre, la Ligue de Football Professionnel (LFP) vient de trancher. Le choc entre l'OGC Nice et l'OM sera arbitré par Ruddy Buquet, un arbitre français très expérimenté.

Sur le terrain, il sera assisté de Guillaume Debart et Julien Pacelli, avec Guillaume Paradis comme quatrième arbitre. La VAR sera supervisée par Stéphanie Frappart et Hakim Ben El Hadj. Ce match promet d'être un affrontement intense entre deux équipes qui visent une place en haut du classement de la Ligue 1. Les supporters phocéens attendent la reprise du championnat avec impatience afin de voir si l'OM pourra poursuivre sur sa lancée et s' imposer face à un adversaire solide comme l’OGC Nice.