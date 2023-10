Après la belle victoire de l'OM face au Havre, Amine Harit s'est exprimé en zone mixte, et n'a pas hésité à adresser un petit tacle à la Ligue.

OM : Amine Harit a régalé face au Havre

Depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso, Amine Harit ne cesse de monter en puissance. Déjà virevoltant à Monaco lors de la défaite 3-2 des Olympiens, le milieu offensif marocain a de nouveau régaler tout le monde dimanche sur la pelouse du Vélodrome. À l'aise techniquement, il a fait un mal fou à la défense havraise, et s'est offert une jolie passe décisive sur le second but marseillais à la 21e minute de Pierre-Emerick Aubameyang.

Preuve que sa terrible blessure contractée à Monaco l'an dernier, et qui l'a éloigné des terrains pendant plus de 8 mois est déjà derrière lui. Amine Harit est en pleine possession de ses moyens, et nul doute qu'il sera un élément important de l'effectif marseillais pour les prochaines échéances. Après la trêve internationale, l'OM se déplacera à l'OGC Nice, avant de recevoir l'AEK Athènes en Ligue Europa au Vélodrome.

La LFP dans le viseur d'Amine Harit

À l'issue de la rencontre remportée 3-0 par l'OM, Amine Harit s'est arrêté en zone mixte. Interrogé sur la programmation de la rencontre, le milieu offensif marocain n'a pas mâché ses mots, et s'en est pris à la Ligue de Football Professionnel. "J'ai été un peu choqué. Je pense que des équipes qui jouent le mardi ou le mercredi, ou qui ne jouent pas la Coupe d’Europe, auraient pu jouer à cette heure-là. Je ne sais pas qui prend les décisions et comment. Il serait plus logique de nous faire jouer un peu plus tard dans la journée pour nous laisser davantage de repos. Le repos des joueurs n’a pas beaucoup d’importance, contrairement à tout ce qui concerne la télé." La Ligue appréciera...