Prêté par l’Inter Milan à l’OM, Joaquin Correa ne s’est pas encore montré à la hauteur des attentes. Mais il peut compter sur le soutien du vestiaire.

OM : Joaquin Correa sous le feu des critiques à Marseille

Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille a frappé un très joli coup du côté de l’Inter Milan. À la recherche d’un renfort offensif pour évoluer dans le couloir gauche, la direction de l’OM est parvenue à boucler la signature de Joaquin Correa sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Son arrivée avait suscité l’enthousiasme de bon nombre de supporters.

Mais jusqu’ici, Joaquin Correa peine toujours à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. Cela se traduit par ses statistiques décevantes, avec 0 but inscrit en 3 rencontres de Ligue 1. Outre son inefficacité en championnat après 6 journées, c’est sur le manque d’impact du joueur de 29 ans sur le front de l’attaque phocéenne qui interpelle. De nombreux observateurs s’interrogent du coup sur le bien-fondé de son recrutement à l’OM. Mais face à cette vague de critiques, Joaquin Correa peut compter sur le soutien de ses partenaires, à commencer par Leonardo Balerdi.

Leonardo Balerdi prend position pour Joaquin Correa

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du match contre l’AS Monaco, le défenseur argentin a défendu son compatriote, assurant que son compatriote avait besoin de temps d'adaptation après son arrivée dans un nouveau championnat. « Correa a besoin d'un temps d'adaptation, avec un changement de pays et de championnat. C'est totalement différent, plus physique. Il a besoin de temps de jeu. C'est un joueur qui a des qualités et il va les montrer, j'en suis persuadé », a-t-il déclaré devant les médias.

Joaquin Correa a certes besoin d'un peu plus de temps pour s'ajuster à l’environnement marseillais et démontrer pleinement son potentiel à l'OM. Mais il devra le faire vite sous les ordres du nouvel entraîneur Gennaro Gattuso. L'équipe espère qu’il pourra rapidement s'adapter aux consignes du nouveau coach et contribuer ainsi de manière significative à l’attaque phocéenne.