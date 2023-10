Alors qu'il est parti la semaine dernière rejoindre l'Autriche dans le cadre de la trêve internationale, Kevin Danso et le RCL ont reçu une terrible nouvelle.

RC Lens : Kevin Danso, blessé, est revenu avec le RCL

Coup dur pour le RC Lens. Élément providentiel des Sang et Or sur ce début de saison, Kevin Danso s'est blessé en sélection. Absent mardi soir lors de la qualification de l'Autriche face à l'Azerbaïdjan, le défenseur lensois aurait tout simplement déclaré forfait en raison d'une blessure aux adducteurs survenue vendredi dernier en amical à l'occasion d'une défaite 3-2 face à la Belgique.

Selon les informations révélées par Lensois.com, Kevin Danso est reparti sur Lens dès ce week-end. Nul doute qu'il devrait passer des examens le plus rapidement possible afin que le staff lensois puisse déterminer la gravité de la blessure, ainsi que la durée d'indisponibilité.

Le meilleur joueur du début de saison lensois

Kevin Danso marche sur l'eau en ce début de saison. Si à l'image de son équipe les premiers matchs ont été difficiles, le défenseur autrichien s'est rapidement remis dans le sens de la marche, et sa prestation face à Arsenal en Ligue des Champions le 3 octobre a ébloui l'Europe entière. Sous contrat avec les Sang et Or jusqu'en juin 2027, le taulier Sang et Or a été courtisé l'été dernier, notamment par Naples qui a tout tenté pour le faire venir. Et si Kevin Danso continue sur sa lancée, il est fort à parier que les prétendants se bouculeront au portillon dès cet hiver pour le recruter.