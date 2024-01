Face à l'intérêt que suscite Kevin Danso, le RC Lens se prépare déjà à son départ éventuel et veut passer à l'action pour Rafael Fernandes.

Mercato RC Lens : Joseph Oughourlian va passer à l'action pour Rafael Fernandes

Rafael Fernandes est un jeune défenseur central portugais qui joue pour le club d'Arouca, en première division portugaise. Il a 21 ans et mesure 1m91. Il est considéré comme l'un des grands espoirs du football portugais et a été sélectionné avec les Espoirs de son pays. En anticipation à un éventuel départ de Kevin Danso, la direction du RC Lens a décidé de se lancer sur la piste du jeune défenseur central portugais. Le club sang et or serait intéressé par le recrutement de Rafael Fernandes pour renforcer sa défense.

Le club lensois aurait l'intention de faire une offre de 3 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur, qui serait également courtisé par d'autres clubs de Ligue 1 et par un grand club italien. Rafael Fernandes, de son côté, devra choisir entre rester à Arouca, où il est titulaire, ou tenter l'aventure à l'étranger, où il pourrait progresser et se faire remarquer. En France, le Paris Saint-Germain serait intéressé par Kevin Danso, pour qui le RC Lens pourrait réclamer la somme de 40 millions d'euros.





International Espoirs portugais de 21 ans, Rafael Fernandes a disputé sept rencontres en tant que titulaire avec Arouca avant d'être écarté pour des raisons de blessure. Du haut de son 1m91, il s'est créé une belle réputation au point d'attirer le regard des Lensois. Reste à savoir la somme qu'attend l'écurie portugaise pour se séparer de son joyau, qui ne devrait pas avoir une grosse valeur marchande. Franck Haise est déjà privé de plusieurs cadres pour cet hiver, en raison de la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe d'Asie des Nations.