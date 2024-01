Cible du PSG pour pallier un transfert de Nordi Mukiele au Bayern Munich, Kevin Danso négocie avec Luis Campos. Ce qui ne semble pas inquiéter le RC Lens.

Mercato PSG : Contacts établis avec l’entourage de Kevin Danso

Avec la grave blessure de Milan Skriniar, forfait pour plusieurs mois, et le possible départ de Nordi Mukiele au Bayern Munich sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le Paris Saint-Germain a fait du recrutement d’un défenseur central supplémentaire sa priorité durant ce mercato hivernal. Ce dimanche, Téléfoot confirme ainsi l’intérêt de Luis Campos pour Kevin Danso. L’émission de TF1 explique notamment que le conseiller football du club de la capitale se serait d’ores et déjà rapproché de l’entourage du défenseur lensois ces derniers jours.

Luis Campos discuterait avec les représentants de l’international autrichien de 25 ans sur un possible transfert au PSG, sans aller vraiment plus loin. Mais Paris n’est pas seul sur ce coup puisque le Bayern Munich serait aussi positionné pour récupérer Kevin Danso. À l’instar du club de la capitale française, le Champion de Bundesliga se serait renseigné sans formuler la moindre offre. Avant le choc entre les deux équipes ce dimanche soir, l’entraîneur lensois s’est exprimé sur la situation de son roc défensif.

Franck Haise ne veut pas perdre Kevin Danso

Le RC Lens n’est pas vraiment en danger dans le dossier Kevin Danso. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien partenaire de Seko Fofana est évalué à 35 millions d’euros. Ce qui est largement supérieur à l’enveloppe de 20 millions d’euros, dont dispose le PSG pour recruter un défenseur cet hiver. Les Sang et Or ne sont pas vendeurs cet hiver. Danso est donc parti pour terminer la saison sous les ordres de Franck Haise, même si l’entraîneur RCL sait que tout peut arriver en période de mercato. « Si Danso sera à Lens jusqu’à la fin de la saison ? Je n’en sais rien, j’e n’ai pas envie de perdre mes joueurs majeurs. Après si un club du top 10 européen venait et offre quelque chose que personne ne peut refuser, je ne sais pas ce qu’il peut se passer », a déclaré Franck Haise ce matin. Les portes ne sont donc pas totalement fermées pour le PSG, mais la tendance est plutôt à un transfert cet été.