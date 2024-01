Excellent défenseur du Racing Club de Lens, Facundo Medina pourrait ne pas poursuivre l'aventure chez les Sang et Or l'été prochain.

Mercato PSG : Paris s'intéresserait à Facundo Medina

Facundo Medina est un défenseur central argentin qui joue au RC Lens, en Ligue 1, depuis juillet 2020. En trois ans, il s'est imposé comme l'un des piliers de la défense des Sang et Or. Âgé de 24 ans et avec 1m82, il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat français, avec 1 but et 2 passes décisives en 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Des performances qui attirent forcément la convoitise de plusieurs clubs en Europe. D’après les informations du journaliste turc Ekrem Konur, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le recrutement de Facundo Medina pour renforcer sa défense, qui a connu des blessures et des suspensions cette saison.

Le club parisien aurait envoyé des émissaires pour superviser le joueur, qui dispose d'une clause libératoire de 25 millions. Le RC Lens, de son côté, ne serait pas vendeur, sauf offre exceptionnelle, et souhaiterait conserver son joueur qui a contrat qui prend fin en 2026. L'objectif du club parisien est de recruter l'Argentin et de l'associer à Lény Yoro, défenseur de 18 ans de Lille, que Nasser Al-Khelaifi et ses collaborateurs convoitent depuis plusieurs semaines.

Paris a de la concurrence pour facundo Medina

L'été prochain s'annonce donc mouvementé pour le RC Lens, qui connaît déjà un hiver compliqué. Franck Haise s'attend à faire sans Kevin Danso si possible la saison prochaine. Dans le même temps, il pourrait aussi perdre un autre titulaire de sa défense, en la personne de Facundo Medina. Alors que le Paris Saint-Germain est annoncé sur la piste de l'Argentin de 24 ans, il n'est pas le seul club qui s'intéresse au dossier. En effet, l'Atletico Madrid se serait aussi lancé dans la course, au même titre que d'autres géants d'Europe comme la Juventus et l'AC Milan. Le club espagnol aurait même entamé des discussions avec l'entourage du joueur pour l'été prochain. En attendant que les dirigeants lensois ne se décident et ne fixent le prix du joueur, ses courtisans devront s'attendre à débourser un minimum de 22 millions d'euros, soit l'équivalent de sa valeur actuelle sur le marché.