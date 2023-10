La direction de l’OM espère toucher 8 millions d’euros sur le départ définitif de l’un de ses attaquants en janvier prochain. Mais l’affaire se complique.

Mercato OM : Ça se complique pour Luis Henrique à Botafogo

Arrivé à l’Olympique de Marseille en septembre 2022, avec l’étiquette de véritable pépite du football brésilien, Luis Henrique n’est jamais parvenu à s’imposer au sein de l’effectif. Malgré des débuts prometteurs, le jeune ailier gauche a connu un temps de jeu limité et a eu du mal à répondre aux attentes placées en lui. Après deux saisons passées au club, il a fait le choix de retourner au Brésil.

Luis Henrique a été prêté à Botafogo pour une durée d'un an et demi, soit jusqu'à la fin de l'année 2023. Son retour au championnat brésilien s'est déroulé de manière relativement positive, car il a retrouvé plus de temps de jeu qu'à l'OM. Il comptabilise 6 buts et 4 passes décisives en 49 matchs, toutes compétitions confondues avec Botafogo. La clause incluse dans son contrat stipule que son option d'achat sera automatiquement levée s'il joue la moitié des minutes de son équipe. Cette condition devrait rapporter environ 8 millions d'euros à l'OM pour son transfert définitif.

Luis Henrique devra accumuler plus de temps de jeu

Toutefois, à 12 journées de la fin du championnat brésilien, Luis Henrique n'a disputé que 41,6% des minutes de son équipe, soit 2211 minutes sur 5310 possibles dans toutes les compétitions. Pour voir son option d'achat être automatiquement activée, le joueur de 21 ans devra accumuler plus de temps de jeu. À l'heure actuelle, cela semble peu probable, même si tout peut encore changer d'ici la fin de la saison. Les prochaines semaines seront déterminantes pour connaître l’issue de ce dossier.

En revanche, la donne est différente pour Mattéo Guendouzi, prêté cet été par l’OM à la Lazio Rome. Le milieu de terrain français réalise des débutés intéressants avec les Biancocelesti, avec un bilan de 8 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Son option d’achat obligatoire est fixée à 12 millions d’euros, avec 5 millions de bonus supplémentaires. L’OM espère donc boucler cette affaire d’ici l’été prochain.