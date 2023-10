L’OL aurait déjà bouclé deux dossiers en attendant l’ouverture officielle du mercato hivernal. Deux renforts en provenance du Brésil devraient débarquer à Lyon.

Mercato OL : John Textor va se renforcer cet hiver

En grande difficulté en ce début de saison, l’OL est avant-dernier de Ligue 1, après 8 journées de championnat disputées. Le club rhodanien est relégable et cela est inquiétant pour ses supporters. Quant à la direction de l’Olympique Lyonnais, elle a fait confiance à Fabio Grosso, successeur de Laurent Blanc, pour redresser la barre. Mais les débuts du technicien italien ne sont pas du tout rassurants. Il a enregistré deux défaites consécutives contre Brest et à Reims et a fait match nul contre Lorient (3-3) à Décines. Trois clubs qui ne font pourtant pas partie des grosses pointures et des budgets importants de la Ligue 1.

Face à l’insuffisance de résultats de leur équipe actuelle, les décideurs de l’OL ont prévu de la renforcer pendant le mercato hivernal. Pour réussir son marché en janvier, John Textor a renforcé la cellule de recrutement. Et par anticipation, Mathieu Louis-Jean (le patron du recrutement) et son équipe auraient déjà deux recrues sous le coude.

Lucas Perri et Adryelson annoncés à Lyon en janvier

D’après les informations de UOL, Lucas Perri (25 ans) et Adryelson (25 ans), devraient arriver à Lyon cet hiver. Le gardien de but et le défenseur central sont des joueurs de Botafogo au Brésil. La source indique qu’ils vont faire l’objet d’un transfert estimé à un montant supérieur à 20 millions d'euros, bonus inclus. Si les deux clubs sont en passe de finaliser leur deal, les deux renforts, eux, auraient déjà un accord contractuel avec l’OL. Un contrat d’une durée de trois saisons, avec une année supplémentaire en option, les attend à Lyon selon le média brésilien.

Lucas Perri (25 ans) et Adryelson seraient de vrais renforts dans l’équipe de l’OL, car ils sont titulaires au sein de l’équipe basée à Rio de Janeiro, actuel leader du championnat brésilien. Pour rappel, Botagofo appartient à la même écurie que l’Olympique Lyonnais, à savoir Eagle Football. Leur signature à Lyon se ferait donc sans pression.