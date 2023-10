Un retour qui devrait réjouir Laurent Batlles est confirmé ce mardi à Saint-Etienne, soit six jours avant le déplacement de l’ASSE à Laval.

ASSE : Ibrahima Wadji de retour à l'entrainement collectif

L’ASSE profite naturellement de la trêve internationale pour préparer le match de la 11e journée de Ligue 2. Les Verts affronteront le Stade Lavallois, lundi (20h45) au stade Francis-Le Basser à cette occasion. En l’absence de Dylan Batubinsika (RD Congo), Karim Cissé (Guinée), Aïmen Moueffek et Benjamin Bouachouari (Maroc), qui sont en sélection, les Stéphanois s’entrainent en vue de la reprise. Cette semaine, Laurent Batlles et ses joueurs se sont même barricadés. En effet, leurs séances d’entraineurs sont toutes à huis clos, jusqu’au déplacement à Laval.

Avant cet important rendez-vous, l’AS Saint-Etienne a reçu une bonne nouvelle. Le club a confirmé le retour d’Ibrahima Wadji à l’entraînement collectif de ce mardi après-midi. Il a participé à la séance dans son intégralité. « Ce mardi matin, les Verts ont retrouvé le chemin du Centre sportif Robert-Herbin avec en ligne de mire le déplacement à Laval, lundi prochain (20h45). L'occasion de revoir Ibrahima Wadji avec le groupe », a écrit le club ligérien sur son site internet, en plus des photos qui montrent le Sénégalais en pleine activité.

Ibrahima Wadji encore incertain contre Laval

Selon Evect, l’avant-centre de 28 ans avait repris l’entrainement la semaine dernière. Il avait retouché le ballon, mais individuellement, aux côtés du staff médical. Pour rappel, le joueur recruter à Qarabag (Azerbaïdjan) en aout 2022 était absent depuis le début de la saison. Il s’était blessé à la cheville lors de la 2e journée du championnat et le déplacement à Rodez (2-1), le 12 aout 2023. Cela fait donc un peu plus de deux mois qu’il n’a plus joué avec l’ASSE. Le retour d’Ibrahima Wadji est donc un gros soulagement pour Laurent Batlles, dont l’équipe n’a marqué que 10 buts en autant de matchs disputés. Sauf qu'il est encore tôt pour savoir s'il sera titulaire ou non à Laval, lundi.