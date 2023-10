Même si le prochain mercato estival est loin d’ouvrir ses portes, l’OM se projette vers l’arrivée et est bien parti pour boucler la vente de trois joueurs.

Mercato OM : Trois joueurs quasiment certains d’être vendus par Pablo Longoria

Après un mois de septembre très mouvementé, marqué par des tensions avec les groupes supporters et un changement d’entraîneur, Pablo Longoria souffle un peu. Le président de l’Olympique de Marseille travaille pour ramener de la sérénité en interne. L’arrivée du nouvel entraîneur de Gennaro Gattuso a permis d’apaiser les remous chez les supporters. Le technicien italien a déjà remporté sa première victoire sur le banc marseillais face au Havre AC (3-0) avant la trêve internationale.

Il est déterminé à relancer l’équipe phocéenne et attendre ses objectifs fixés. Mais Gennaro Gattuso sait qu’il aura besoin de nouveaux renforts afin de remplacer numériquement les internationaux qui partiront à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) cet hiver. Et avant même de savoir qui sera recruté en janvier prochain, la direction marseillaise espère déjà boucler de belles ventes. Comme l’indique Le Phocéen, trois joueurs prêtés par l’OM sont quasiment certains d’être vendus. Il s’agit de Ruslan Malinovskyi, Mattéo Guendouzi et le jeune Salim Ben Seghir.

Guendouzi, Malinovskyi et Ben Seghir vers un transfert définitif

Prêté à la Lazio Rome avec une option d’achat obligatoire de 17 millions d’euros, Mattéo Guendouzi réalise des débuts intéressants sous ses nouvelles couleurs. Il comptabilise 1 passe décisive en 8 rencontres disputées avec les Biancocelesti. Des performances convaincantes pour ses nouveaux dirigeants qui ne devraient pas voir de difficultés à lever son option d’achat.

Prêté au Genoa pour 1,5 million d’euros avec une option d’achat obligatoire estimée à 10 millions d’euros, Ruslan Malinovskyi a, lui aussi, peu de chance de revenir à Marseille au terme de la saison. Il se plait en Serie A avec un bilan de six rencontres disputées et ne songe pas pour l’instant à revenir à l’OM.

Prêté à Neuchâtel Xamax en Suisse, le jeune Salim Ben Seghir ne bénéficie pas d’un temps de jeu aussi conséquent. Néanmoins, il arrive en fin de contrat en juin prochain avec l’OM. Sa situation contractuelle obligera le club phocéen à tout mettre en œuvre pour étendre son bail. Dans le cas contraire, il devrait être vendu dès cet hiver afin d’éviter qu’il parte gratuitement au terme de l’exercice en cours. Ces dossiers sont donc surveillés de près par Pablo Longoria, qui espère boucler plusieurs ventes dans les mois à venir dans le but de renflouer les caisses du club.