Marcelino est une nouvelle fois revenu sur les raisons de son départ précipité de l’OM et a lâché quelques confidences sur la crise à Marseille.

OM : Marcelino a quitté le club suite à la grogne des supporters

Suite à la démission d’Igor Tudor au terme de la saison, la direction de l’Olympique de Marseille s’est mise en quête de son successeur et a finalement porté son choix sur Marcelino pour diriger l’équipe première. Mais l’aventure de l’Espagnol sur le banc phocéen a été de courte durée. Lors du match nul de l'OM face à Toulouse (0-0), le public du Vélodrome avait hué les joueurs au coup de sifflet final. Pour tenter de calmer les tensions, la direction marseillaise a alors organisé une réunion avec ses groupes de supporters qui a rapidement viré au règlement de compte.

Cette réunion du 18 septembre a été émaillée par des intimidations et de graves accusations contre la direction de l’OM, ce qui a provoqué une énorme crise institutionnelle à Marseille. Affecté par les « menaces » des ultras, Marcelino a rapidement décidé de démissionner de son poste d'entraineur. Il a été remplacé dans la foulée par Gennaro Gattuso après l’intérim de Jacques Abardonado.

La crise à l'Olympique de Marseille aurait pu être retardée

Dans un long entretien accordé à Marca, Marcelino est revenu sur sa brève période sur le banc de l’OM et a reconnu que cette crise institutionnelle aurait pu être « retardée » si l'équipe phocéenne avait obtenu des résultats positifs. Il a souligné que l'Olympique de Marseille était en bonne voie en début de saison, mais avait des difficultés à marquer. La déception suite à l’élimination précoce en Ligue des champions a été un facteur clé dans les tensions qui ont suivi.

« Le championnat avait commencé, l'équipe était invaincue, nous étions l'équipe qui marquait le moins de buts, et bien que nous n'ayons pas bien joué lors du match contre Nantes, nous commencions à peine, nous avions fait beaucoup de changements », a confié Marcelino. Il est clair que les contre-performances et les attentes des supporters ont joué un rôle important dans la crise à l’OM. Marcelino a néanmoins exprimé sa déception quant à la tournure des événements et les intimidations proférées lors de la rencontre avec les ultras.