L’OM accueille jeudi prochain l’AEK Athènes en Ligue Europa, et une forte mobilsation se met en place pour cette rencontre européenne.

OM : Une affluence record au Vélodrome pour défier l’AEK Athènes

Après son élimination précoce en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a été reversé en Ligue Europa et espère aller le plus loin possible dans cette compétition européenne. Pour ce faire, l’OM devra nécessaire sortir d’une poule B très compétitive. Les Phocéens comptent actuellement que deux points après leurs deux matchs nuls face à l’Ajax Amsterdam (3-3) et Brighton (2-2).

Les troupes de Gennaro Gattuso tenteront donc remporter sa première victoire dans la compétition jeudi prochain face à l’AEK Athènes. Cette mission ne sera pas chose facile, puisque le club grec est le leader du groupe B, comptabilisant 4 points en deux journées. Cette rencontre s’annonce capitale dans la course à la qualification. Et pour tenter de battre l’AEK Athènes, l’OM pourra compter sur le soutien inconditionnel de ses supporters qui viendront en grand nombre au stade Vélodrome.

Le journaliste Karim Attab assure en effet que ce sont plus de 64 000 supporters qui sont attendus pour la rencontre entre l’OM et l’AEK Athènes. Le club phocéen semble alors sur le point d’établir un record d’affluence pour un match de Coupe d’Europe. Le précédent remonte à la deuxième journée de Ligue Europa, lorsque 62 500 spectateurs étaient présents pour le match face à Brighton.

L’OM devra d’abord assurer contre l’OGC Nice

Malgré la crise institutionnelle occasionnant le départ de plusieurs dirigeants, les supporters phocéens ont une nouvelle fois prévu de soutenir massivement leur équipe lors de ce rendez-vous crucial contre l'AEK Athènes. Toutefois, avant cette confrontation européenne, l’Olympique de Marseille doit se concentrer sur son affrontement de la 9e journée de Ligue 1 face à l'OGC Nice.

L’équipe dirigée par Gennaro Gattuso devra s’imposer face aux Aiglons en vue de remonter dans le classement du championnat national. Après cette rencontre face à l’OGC Nice, les Olympiens pourront retrouver le public incandescent du stade Vélodrome pour la réception de l’AEK Athènes. L’ambiance autour de cette rencontre européenne promet d’être spectaculaire.