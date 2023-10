À la veille du match contre Brighton en Ligue Europa, l’OM et Gennaro Gattuso enregistrent un précieux renfort en défense.

OM : Gattuso pourra compter sur Renan Lodi contre Brighton

Après sa défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (3-2) samedi dernier, l’Olympique de Marseille se prépare pour un nouveau défi européen. L’OM accueille ce jeudi soir Brighton pour le compte de la deuxième journée de Ligue Europa. Arrivé sur le banc marseillais la semaine dernière, en remplacement de Marcelino démissionnaire, Gennaro Gattuso devra ainsi trouver la solution pour remporter cette rencontre, sa première au Vélodrome.

Et pour ce choc européen, le nouvel entraîneur de l’OM enregistre un précieux retour en défense. Absent lors du déplacement à Monaco en raison d'une gêne musculaire, Renan Lodi a fait son retour à l'entraînement ce mercredi matin. Le latéral gauche brésilien semble totalement remis de son pépin physique et postule pour une place de titulaire contre Brighton. En revanche, l’OM enregistre deux absents lors de cette séance d’entraînement. Geoffrey Kondogbia, touché aux adducteurs, et Ruben Blanco manquaient à l’appel.

Un nouveau record d’affluence au stade Vélodrome

À noter que l’ambiance autour du match entre l’OM et Brighton promet d’être phénoménale, avec un public qui va à nouveau faire trembler le stade Vélodrome. La Provence assure que ce sont plus de 63 000 supporters qui sont attendus dans l’enceinte afin de pousser leur équipe pour aller chercher le succès. Ce match devrait ainsi marquer un nouveau record d’affluence au Velodrome en Coupe d’Europe. Le précédent datait du OM-Francfort de 2022 avec 62 500 spectateurs. Il sera ainsi battu demain soir.

Présent en conférence de presse, Iliman Ndiaye a d’ailleurs envoyé un message aux supporters. « On a travaillé dur pour le match de jeudi. On s'attend à un gros soutien du public, on va jouer pour qu'il nous supporte à fond. On a bien préparé le match, on va tout donner. On va remettre les choses bien pour essayer de gagner le match », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport. Poussé par son public, l’OM tentera d’obtenir un résultat positif contre Brighton et mettre un terme à sa série de cinq matchs consécutifs sans victoires, toutes compétitions confondues.