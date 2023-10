À deux jours du choc face à l'OM, Francesco Farioli, coach de l’OGC Nice, a lancé le match avec un message à ses joueurs et à l’équipe de Gennaro Gattuso.

Francesco Farioli : « Clairement, c'est un match spécial »

Deuxième au classement de Ligue 1 derrière l’AS Monaco (17 points), l’OGC Nice (16 points) accueille l’Olympique de Marseille (6e avec 12 points) le samedi à l’Allianz Riviera pour le choc de la 9e journée du championnat. Un match que l’ambitieux entraîneur des Aiglons, Francesco Farioli, aborde avec l’ambition de faire un coup face à l’équipe de son compatriote Gennaro Gattuso.

« Le match en lui-même draine déjà tellement d’attente… Je vois le groupe très concentré. Je vois un groupe qui a l’envie d’arriver prêt et concentré samedi. On sait qu’on va affronter une équipe bien préparée, bâtie pour gagner le titre, avec des joueurs de talent, une équipe qui peut te faire mal de mille façons, donc on devra être encore plus attentifs que d’habitude. Ça fait plusieurs semaines qu’on parle de ce match. Dès la 1ère journée, on en parlait déjà… Maintenant, on y est.

Clairement, c’est un match spécial, pour les supporters, pour tout l’environnement. Je m’attends à une ambiance chaude, à un beau moment même s’il y aura des difficultés dans ce match. On aura besoin de nos supporters pour jouer à douze », confié Farioli en conférence de presse ce jeudi. Alors que l’OM espère enchaîner après la large victoire face au Havre (3-0), le coach niçois prévient que son groupe compte passer l’étape olympienne pour poursuivre sur sa belle lancée de cette saison.

Farioli : « Marseille, une nouvelle étape dans notre chemin »

En déplacement à l’Allianz Riviera pour défier l’OGC Nice, l'Olympique de Marseille devra s'attendre à une belle opposition, samedi soir. Même s’il refuse de faire de son Gym un candidat crédible à la Ligue des Champions, le jeune tacticien (34 ans) sait que le match contre l’OM pourrait clairement changer la donne et être un message fort envoyé aux autres prétendants dans la course au podium.

« Tous les matches sont des occasions pour démontrer des choses. Metz était un match très important de mon point de vue parce que c’était un match piège et les garçons ont su s’en sortir en affichant un très bon niveau. Le match de Marseille est sans aucun doute une nouvelle étape dans notre chemin, mais chaque week-end, on passe un nouvel examen. On devra être très bons, bien gérer collectivement toutes les situations, et gagner les duels, ça sera quelque chose de décisif », a prévenu l’ancien entraîneur d’Alanyaspor, Francesco Farioli, en Turquie. Gattuso et ses hommes savent donc ce qui les attend sur la Côte d’Azur ce weekend.