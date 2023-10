Auteur d'un début de saison étincelant avec l'OGC Nice, Francesco Farioli a tenu à remettre les choses au clair sur les ambitions du Gym.

OGC Nice : Un début de saison prometteur

Ils sont peu nombreux à avoir mis une pièce sur l'OGC nice en ce début de saison. Mais après 8 journées de championnat, force est de constater que le Gym fait partie des cadors de Ligue 1. 2es au classement, les Aiglons se sont offerts le PSG et l'AS Monaco il y a quelques semaines, et restent toujours invaincus.

L'arrivée de Francesco Farioli a donné un souffle nouveau à cette équipe niçoise portée par l'infatiguable Dante qui vient tout juste d'avoir 40 ans. Le jeu proposé est séduisant et offensif, qui permet à plusieurs joueurs de montrer l'étendu de leur talent, à l'image d'un Terem Moffi qui monte en puissance au fil des matchs. Samedi soir, pour la reprise du championnat, le Gym sera opposé à l'OM. L'occasion de confirmer cette renaissance en ce début d'exercice.

Francesco Farioli calme le jeu

Dans une interview accordée à L'Équipe, Francesco Farioli est revenu sur les ambitions de l'OGC Nice. Pour lui, pas question de faire du Gym un candidat crédible à la Ligue des Champions. "Une équipe si jeune a le risque de se voir trop belle. Le plus dur dans le foot – pas en général, mais pour nous -, c’est d’avoir deux éléments : l’ambition et l’humilité. On doit trouver l’équilibre entre les deux pour arriver à faire de belles choses."

Une chose est sûre, une victoire face à l'OM samedi permettrait à l'OGC Nice d'envoyer un sacré message aux autres prétendants dans la course au podium.