L’entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso, devrait apporter quelques modifications dans son onze de départ ce samedi face à l’OGC Nice.

OGC Nice-OM : Gennaro Gattuso en quête d'une deuxième victoire

Après deux semaines de trêve, la Ligue 1 fait son grand retour ce week-end avec un choc alléchant entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille samedi soir (21h) à l’Allianz Riviera. Ce match s'annonce déterminant pour les deux équipes, chacunes ayant des motifs de confiance bien fondés. 2e de Ligue 1, l’OGC Nice réalise un début de saison impressionnant.

Les Aiglons restent invaincus en championnat et ont réussi à obtenir des résultats positifs contre les poids lourds du championnat, notamment en battant le PSG (2-3) et l'AS Monaco (0-1). Ils chercheront à continuer sur cette lancée ce samedi soir, en jouant devant leur public. Du côté de l'Olympique de Marseille, l'arrivée de l'entraîneur Gennaro Gattuso a marqué un tournant positif pour l’équipe. Les Phocéens ont remporté leur dernier match contre Le Havre avant la trêve internationale et visent une deuxième victoire consécutive face à l'OGC Nice.

Amine Harit aligné au milieu de terrain

L'entraîneur italien pourra surtout compter sur la majorité de ses forces pour ce derby azuréen. Le secteur défensif devrait rester inchangé avec Pau Lopez dans les buts, et Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba dans l’axe. Jonathan Clauss, revenu de sa participation en sélection, devrait occuper le côté droit de la défense, tandis que Renan Lodi devrait se positionner à gauche. Cependant, la grande surprise se trouve au milieu du terrain,.

Amine Harit, auteur de prestations brillantes lors des deux derniers matchs de l'OM contre Brighton (2-2) en Ligue Europa et Le Havre (3-0) en Ligue 1, devrait occuper le rôle de meneur de jeu. Il sera épaulé par Valentin Rongier, capitaine de l'équipe, et Jordan Veretout. L'attaque devrait être composée d'Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Pierre-Emerick Aubameyang. Toutefois, l'issue de ce choc entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille reste incertaine. L'intensité et le niveau de jeu promettent un spectacle passionnant pour les amateurs de Ligue 1. Ce match est l'occasion pour les deux équipes de montrer leur ambition en championnat.

La compo probable de l’OM contre l’OGC Nice :

Gardien : Pau Lopez

Défenseurs : Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Renan Lodi

Milieux de terrain : Valentin Rongier (cap.), Jordan Veretout, Amine Harit

Attaquants : Illiman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang