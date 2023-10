Si en France les médias assurent que Kylian Mbappé n’exclut pas forcément une nouvelle prolongation au PSG, en Espagne, la donne est toute autre concernant son avenir.

Mercato PSG : Kylian Mbappé regretterait sa prolongation

Libre à l’été 2022, Kylian Mbappé a accepté de prolonger pour deux saisons supplémentaires avec le Paris Saint-Germain, soit jusqu’en juin 2024. Et alors que cette échéance approche à grands pas, le journal Marca révèle ce vendredi que l’attaquant de 24 ans regretterait d’avoir renouvelé il y a deux ans, surtout pour l’argent. De son côté, le Real Madrid, qu’il avait alors snobé, serait très calme dans ce dossier. Même si Florentino Pérez, très heureux d’avoir recruté la pépite anglaise Jude Bellingham cet été, devrait réfléchir à une éventuelle relance de Mbappé en janvier.

« Ce n’est pas le moment de regarder en arrière ni de réfléchir à ce qu’il aurait pu faire si la décision avait été différente, mais il laisse échapper que le regret est dans sa tête. Au Real Madrid, les dirigeants le savent et l’analysent avec le prisme de l’objectivité et sans se laisser emporter par la vengeance ou le fanatisme. Le Real Madrid, dans les mois à venir, se limitera à analyser et ce n’est que le 1er janvier qu’il verra s’il passe à l’action, s’il pense possible de tenter une aventure qui semble lointaine pour le moment », rapporte le quotidien madrilène, qui ajoute aussi que le Paris SG ne compte pas se laisser dépouiller sans rien faire.

Le PSG espère toujours convaincre Kylian Mbappé

Alors que la probabilité de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid cet été augmente de plus en plus, Marca assure que Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar n’auraient pas renoncé à l’idée de le voir rester encore au Paris Saint-Germain quelques années de plus. Le média ibérique indique ainsi que « le PSG continue de faire son travail, essayant de convaincre le joueur de tout le bon qu’il a à Paris », mais cela « ne semble pas convaincre Mbappé. » Reste donc à savoir comment va se terminer ce feuilleton qui est parti pour durer toute la saison.