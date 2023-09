À quelques heures du coup de sifflet final du mercato estival, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, s'est livré sur le cas brûlant de Kylian Mbappé lors de la révélation du tirage au sort de la Ligue des Champions. On peut dire que le Qatari semblait confiant en un avenir avec l'attaquant tricolore.

Alors que le PSG a hérité d'un groupe relevé avec Newcastle, l'AC Milan et le Borussia Dortmund, la question qui brûle les lèvres de nombreux fans est celle de l'avenir de leur prodige Kylian Mbappé. L'attaquant français a en effet refusé d'activer l'année de contrat en option qu'il aurait pu avoir avec le club parisien à la fin de cette saison. Depuis, sa relation avec le club connait des mouvements de montage russe.

Nasser Al-Khelaïfi n'avait pas hésité à indiquer la porte de sortie au joueur si celui-ci refuse d'activer l'année de contrat qu'il doit avoir avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Suite au refus du joueur de privilégier un départ cet été, le PSG l'avait momentanément écarté de son groupe préparant la saison qui vient de débuter.

Dans des propos captés par RMC Sport, en marge des tirages au sort des matches à venir de Ligue des champions, Al-Khelaïfi a déclaré :

"On a plus de 24h. Kylian est un joueur du PSG. On a de très bonnes discussions avec lui, c’est un joueur magnifique, comme personne et comme professionnel. On a discuté avec le reste de sa famille. On va travailler, essayer de faire quelque chose. Si on peut, pourquoi pas. Sinon, on est prêt, on est bien. Une prolongation ? Je ne veux pas parler de ça."