Alors que l'OL va tenter d'obtenir sa première victoire dimanche soir, le Clermont Foot veut enfoncer l'Olympique Lyonnais.

OL : Lyon est prévenu, Clermont a les crocs

La Ligue 1 reprend ses droits dimanche soir pour l'Olympique Lyonnais. 17e de Ligue 1, les Gones vont tenter d'aller chercher leur premier succès de la saison à domicile face au Clermont Foot, lanterne rouge du championnat. Et les Auvergnats ne comptent pas faciliter la tâche à leur prochain adversaire si l'on en croit les déclarations du défenseur clermontois Maximiliano Caufriez ce vendredi en conférence de presse.

"On sait qu'on est dans une période compliquée mais on travaille chaque jour à l'entraînement pour corriger ça. On ne va rien laisser à nos adversaires." Un message clair qui annonce la couleur aux joueurs lyonnais pour le match de dimanche.

Fabio Grosso optimiste pour son équipe

Côté lyonnais, la confiance règne. Surtout chez l'entraîneur rhodanien Fabio Grosso, satisfait du travail de ses joueurs durant la trêve internationale. L'ex-international italien est assez optimiste pour la suite des évènements si l'on en croit ses propos dévoilés devant les médias ce vendredi. "On a la chance d'avoir eu beaucoup de joueurs à dispositions pour travailler durant la trêve. On a fait des efforts comme il faut le faire (durant la trêve). Le niveau monte et on a envie de le montrer dimanche face à Clermont." Reste à savoir si ses joueurs parviendront à confirmer la tendance affichée par Fabio Grosso.