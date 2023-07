Maximiliano Caufriez s'est engagé définitivement avec Clermont. Prêté par le Spartak Moscou, il a signé jusqu'en juin 2026.

Mercato Clermont : Maximiliano Caufriez reste en Auvergne

C'est une excellent nouvelle pour l'un des petits poucets de la Ligue 1. Le défenseur central belge Maximiliano Caufriez a signé un contrat jusqu'en 2026 avec Clermont. La nouvelle a été officialisée par son équipe sur Twitter. Arrivé en prêt à l'été 2022 depuis le Spartak Moscou, il aura disputé 26 rencontres sous les couleurs du CF63 dont 25 en tant que titulaire. Il a d'ailleurs inscrit un but face au FC Lorient lors de la victoire 2-0 des Clermontois, le 27 mai dernier. Les deux clubs se sont accordés autour d'une indemnité d'environ 3,5 millions d'euros pour le joueur de 26 ans.

Une entame de mercato parfaite pour Clermont

Le début du mercato auvergnat est à prendre en exemple. Connu pour ses faibles dépenses, Clermont annonce déjà sa troisième recrue du mercato estival, après les arrivées d'Habib Keita et Bilal Boutobba. Des recrues importantes pour un club qui vient de réaliser la meilleure saison de son histoire avec une 8e place, et qui compte bien viser à nouveau le top 10 en fin de saison.

Pour cela, le CF63 a sa formule magique : dépenser juste ce qu'il faut pour garnir l'effectif, puis laisser le génie de Pascal Gastien s'exprimer. Une formule qui fonctionne parfaitement depuis son arrivée en 2017 en Ligue 2. Sans dépenser un centime, il aura fait connaître aux Auvergnats la première montée dans l'élite de leur histoire à peine quatre ans plus tard. Depuis la montée, la philosophie n'a pas vraiment évolué. Seulement 2.2 millions d'euros ont été dépensés entre 2021 et leur 8e place en 2022-2023. Statistique amusante, Maximiliano Caufriez aura donc coûté plus cher que toutes les recrues de l'histoire du club.