L’ASSE a décroché un nouveau partenaire officiel avec lequel le club a signé une convention, comme indiqué sur son site internet.

ASSE : Rocket Soda devient partenaire officiel de Saint-Etienne

Revenue en première division à l’issue de la saison dernière, l’équipe féminine de l’ASSE a attiré un nouveau partenaire. Rocket Soda, le producteur de boisson, « au goût intense, réalisée en partie à Saint-Étienne », est désormais le nouveau Partenaire officiel des Vertes pour la saison de D1 Arkema. La nouvelle marque créée par les deux brasseurs stéphanois sera ainsi visible sur le maillot des joueuses de l’équipe de Laurent Mortel. « Ses deux saveurs, "Cola" et "Limo", seront également disponibles à la buvette des Vertes que le partenaire animera lors des rencontres à domicile des Stéphanoises », selon la précision de l’ASSE.

Réagissant à cette signature, Jean-Marc Barsotti, président de l'association ASSE, a déclaré : « L’AS Saint-Étienne est heureuse de compter sur un nouveau partenaire qui représente notre territoire avec dynamisme. Ce nouveau soutien, en cohérence avec nos valeurs, est un atout pour le développement du football féminin stéphanois ». Éric Rouvier, président de Rocket Soda, est également très heureux de ce partenariat qu’il qualifie « d’acte fondateur pour Rocket Soda ». « Soutenir les Vertes, c'est tout d'abord entrer dans la grande famille de l'ASSE. C'est aussi et surtout soutenir un football féminin en pleine évolution, à fort potentiel, qui mérite plus de visibilité et dans lequel l'ASSE aspire à briller », a-t-il souligné.