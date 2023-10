Le mercato d’hiver est encore loin, mais le PSG prépare déjà ses plans. Luis Enrique penserait particulièrement à deux secteurs de jeu pour améliorer son groupe.

Mercato PSG : Luis Enrique veut un latéral gauche

D’après les informations du quotidien Le Parisien, les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient enclins à recruter un latéral gauche sous forme de prêt avec option d'achat lors du prochain mercato hivernal. Avec cette option, le staff parisien, qui dispose d’une belle marge financière après les nombreuses ventes de cet été, veut s’appuyer sur les services d’un remplaçant provisoire en attendant le retour de Nuno Mendes.

Layvin Kurzawa n’entrant nullement dans les plans de Luis Enrique et que Juan Bernat a été prêté au Benfica Lisbonne l’été dernier. Arrivé cet été en provenance du Bayern Munich contre un chèque de 40 millions d’euros, Lucas Hernandez, censé évolué en charnière centrale, enchaîne les matches sur le côté gauche de la défense. Le PSG pense donc à recruter un spécialiste à ce poste en janvier prochain. Mais ce n’est pas tout.

Luis Enrique inquiet pour son milieu de terrain

Outre le recrutement d’un arrière gauche pour remplacer Nuno Mendes et faire reposer Lucas Hernandez de temps en temps, le Paris Saint-Germain penserait aussi à faire venir un nouveau milieu de terrain dès cet hiver. « Au début du mois de septembre, l’entraîneur parisien se disait satisfait des éléments qui composaient son milieu de terrain, mais en privé, il a pu constater un certain manque de concurrence et de créativité », rapporte le journal Le Parisien.

Avec les potentiels départs de Carlos Soler et Fabian Ruiz, le PSG pourrait donc se positionner pour faire venir un renfort dans ce compartiment de jeu durant le mois de janvier. Récemment, les noms des internationaux français, Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Khéphren Thuram (OGC Nice) et Youssouf Fofana (AS Monaco) ont été associés au club de la capitale pour cet hiver.