À quelques heures du match de Ligue 1 contre le RC Strasbourg, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a dévoilé son groupe de joueurs retenus pour affronter l’équipe de Patrick Vieira.

PSG : Luis Enrique convoque 21 joueurs face à Strasbourg

Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit au Parc des Princes le RC Strasbourg ce samedi, à 17 heures. Comme annoncé par Luis Enrique lors de sa conférence de presse de vendredi, la révélation Warren Zaïre-Emery (17 ans), en raison d’un problème à la cheville avec l’équipe Espoirs de France durant cette trêve internationale, est forfait pour le match contre l’équipe de Patrick Vieira. En phase de reprise, Marco Asensio est absent, tout comme Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Rentré en grande forme, après avoir remporté les Jeux Asiatiques avec la Corée du Sud, Kang-In Lee fait son grand retour parmi les 21 joueurs retenus par Luis Enrique et pourrait même être titulaire.

Enfin l’heure de Kang-In Lee

Arrivé en provenance de Majorque contre un chèque de 22 millions d’euros, Kang-In Lee a commencé la saison par une blessure au bout de 45 minutes en match amical. À peine revenu, le milieu de terrain sud-coréen est de nouveau retourné à l'infirmerie avant de rejoindre sa sélection pour les Jeux Asiatiques. Un passage qui lui a fait le plus grand bien puisqu’il a été l’un des héros du sacre de la Corée du Sud durant cette compétition. C’est donc un joueur en pleine confiance qui a rejoint le groupe du Paris Saint-Germain.

« J’ai très envie de porter à nouveau le maillot du club. Lorsque j'ai rejoint le PSG, mon objectif était de progresser au sein de ce grand club et d'apporter mon soutien à mes coéquipiers ainsi qu'à l'équipe autant que possible. C'est un défi majeur pour moi, et maintenant que je suis en pleine forme et prêt à jouer, j'attends avec impatience de le faire, idéalement le plus tôt possible. Je suis prêt ! Je ne peux pas garantir que je jouerai, mais si l'occasion se présente, je ferai de mon mieux pour contribuer autant que possible à l'équipe », a déclaré le médaillé d’or aux derniers Jeux Asiatiques sur le site du PSG. Le Racing de Patrick Vieira est donc prévenu.

Le groupe du Paris SG

Gardiens : Navas, Tenas, Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mukiele, Skriniar, Kurzawa

Milieu de terrain : Ugarte, Fabian Ruiz, Danilo, Vitinha, Kang-in Lee, Ndour, Soler

Attaquant : Mbappé, Ramos, Dembélé, Kolo Muani, Barcola.