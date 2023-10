Après la victoire du PSG face au RC Strasbourg, Luis Enrique a justifié sa composition d’équipe avec un schéma tactique à trois défenseurs.

Luis Enrique : « Nous sommes satisfaits, oui »

Le Paris Saint-Germain s’est largement imposé face au RC Strasbourg ce samedi, à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1, dans son enceinte du Parc des Princes (3-0). Pour cette rencontre, Luis Enrique a aligné un onze de départ offensif dans un système de jeu inédit. Avec trois défenseurs centraux, Carlos Soler placé sur le côté droit et un trio offensif constitué de Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé et Bradley Barcola.

Friand de son 4-3-3, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a fait le choix d'évoluer dans un étonnant 3-3-4, à quatre jours d’un choc de Ligue des Champions contre l’AC Milan, au Parc des Princes. Après la gifle reçue à St James’ Park contre Newcastle United, Kylian Mbappé entendent se remettre en scelle en Ligue des Champions contre les Rossoneri. C’est donc tout logiquement que Luis Enrique a salué la prestation de ses hommes face aux Alsaciens.

« Nous sommes satisfaits, oui. C’était un match difficile, après la pause internationale. Un match sans nos supporters et nos ultras. C’était un peu étrange. Mais je pense que les joueurs et l’équipe ont été très bons. Ils ont pris le match très au sérieux et nous avons obtenu ce très bon résultat. Nous n'avons pas encaissé de but, on a trois points de plus et c’est une préparation parfaite pour le match de Ligue des champions », a déclaré le successeur de Christophe Galtier au micro de PSG TV avant d’expliquer sa composition inédite de cet après-midi.

Luis Enrique : « Tous les joueurs sont de haut niveau »

Pour venir à bout de l’équipe de Patrick Vieira au Parc des Princes, Luis Enrique a fait confiance à ses joueurs, avec des positionnements quasiment inédits. En effet, l’ex-sélectionneur de l’Espagne a, entre autres, placé Carlos Soler sur le couloir droit. Un schéma tactique en 3-3-4 en phase offensive qui a été pointé du doigt à Newcastle, mais a plu au coach parisien aujourd’hui.

« L’idée est, en tant qu'entraîneur, de responsabiliser tous mes joueurs. Et c'est clair qu'il y a des joueurs qui ont plus joué. Mais si nous voulons avoir une chance de participer à toutes les compétitions, je me répète, nous avons besoin de toute l'équipe. Et j'ai beaucoup de chance, car tous les joueurs que j'ai dans l'équipe sont de haut niveau. Et aujourd'hui, il y a eu cinq ou six changements de joueurs moins réguliers, mais qui ont réalisé des performances de haut niveau et qui mettront également la pression sur ceux qui jouent dans le onze de départ pour chercher à obtenir des minutes », a expliqué Luis Enrique.