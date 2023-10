Leader avec le Stade Lavallois en Ligue 2, Olivier Frapolli estime que son équipe doit hausser son niveau de jeu contre l'AS Saint-Étienne.

ASSE : Olivier Frapolli veut monter en puissance avec Laval

C'est un match très attendu. Lundi, deux concurrents à la montée vont s'affronter en clôture de la 11ème journée de Ligue 2. Le Stade Lavallois, leader, recevra l'AS Saint-Étienne, sixième à 7 longueurs du club mayennais. Une affiche attendue par les supporters, d'autant que les deux équipes restent sur une bonne série. Six succès consécutifs pour les Tango, quatre pour les Verts de Laurent Batlles avant d'être freinés par l'AC Ajaccio (0-0).

Bien malin celui qui prédira le vainqueur de ce rendez-vous. Les entraîneurs sont, eux aussi, impatients d'en découdre. Avec ce nouveau statut de leader, Olivier Frapolli ne veut surtout pas crier victoire trop tôt. Le coach du Stade Lavallois estime que son équipe doit hausser son niveau de jeu : « Quand on voit les données, elles sont impressionnantes. On a un métier où on sait que la vérité du jour n'est jamais celle du lendemain et qu'il faut continuellement avancer. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers » a-t-il confié en conférence de presse, lui qui veut par exemple une plus nette possession de balle à l'avenir.

Olivier Frapolli complimente Saint-Étienne, « une équipe bien structurée »

Si Olivier Frapolli montre autant de prudence, c'est aussi parce qu'il a une grande estime pour l'AS Saint-Étienne. « C'est une équipe aujourd'hui qui est bien structurée, qui est solidifiée, et forcément ils ont des résultats qui sont meilleurs et ça leur permet d'être compétitifs et invaincus depuis huit matchs. Après le gros test contre Bordeaux, c'est un autre gros test » a-t-il analysé.

Conscient que l'ASSE est très soutenue par ses supporters, le technicien de 52 ans espère une ambiance de feu pour cette affiche. « Ça reste quand même un club historique qui suscite toujours autant de ferveur. Même si nous à Le Basser on n'a pas besoin des grosses affiches pour remplir le stade, partout où Saint-Étienne joue, souvent le stade est plein. C'est une superbe affiche qu'on va avoir lundi » a-t-il poursuivi. À l'instant T, le club ligérien ne pourra pas compter sur Stéphane Diarra, Mahmoud Bentayg et Benjamin Bouchouari, tandis que Laval devra faire sans Jordan Adéoti.