Avec la méforme de Pierre-Emerick Aubameyang en ce début de saison, le recrutement d’un nouvel avant-centre à l’OM se fait de plus en plus ressentir.

Mercato OM : Pierre-Emerick Aubameyang en difficulté à Marseille

Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille a procédé à de nombreux changements au sein de son effectif. Pour compenser notamment le départ d'Alexis Sanchez, qui a refusé de prolonger son contrat avec l’OM, la direction phocéenne a recruté Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de Chelsea. Son arrivée a suscité de grands espoirs parmi les supporters marseillais. Sauf que son rendement sur le terrain n’est pas encore à la hauteur des attentes placées en lui.

Samedi, lors de la défaite de l'OM à Nice (1-0), Pierre-Emerick Aubameyang a eu du mal à trouver ses marques et a raté un face-à-face décisif qui aurait pu changer l’issue de la rencontre. Son manque d'efficacité récurrent suscite alors des interrogations du côté des observateurs. Certains se demandent si Pablo Longoria, le président de l'OM, ne devrait pas envisager de recruter un nouvel attaquant dès le mercato hivernal. C’est le cas de Rio Mavuba.

L'Olympique de Marseille devra trouver des solutions cet hiver

Dans une récente interview accordée à Téléfoot, l’ancien capitaine du LOSC souligne que le départ d'Alexis Sanchez n'a pas encore été pleinement compensé à l’OM et que Pierre-Emerick Aubameyang, malgré son expérience et ses talents, présente actuellement un manque de confiance qui pèse sur les résultats de son équipe.

Rio Mavuba laisse entendre que la direction de l’OM devra rapidement trouver des solutions à ce problème, en recrutant peut-être un nouveau numéro 9 lors du prochain mercato. D’autant plus que Vitinha peine lui aussi à retrouver son meilleur niveau sous le maillot phocéen. « Le départ d'Alexis Sanchez n'a pour le moment pas été compensé. On pense forcément à Aubameyang, qui a un manque cruel d'efficacité, ce qui ne permet pas à l'OM de gagner des matchs. L'OM va devoir trouver des solutions et peut-être réajuster au prochain mercato », a-t-il suggéré.

Pour le moment, une chose est certaine, les nouvelles recrues ont parfois besoin de temps pour s'adapter à un nouveau club, un nouveau championnat et un nouvel environnement. Pierre-Emerick Aubameyang a montré par le passé sa capacité à être un attaquant prolifique, et il peut encore s'imposer comme un atout majeur pour l'OM. Gennaro Gattuso et la direction du club auront un rôle crucial à jouer pour tirer le meilleur parti de l'attaquant gabonais.