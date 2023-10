Alors qu'il a porté le maillot des deux équipes dans sa carrière, Ronaldinho est sorti du silence à propos du choc entre le PSG et le Milan AC.

PSG-Milan AC : Ronaldinho rend hommage aux deux équipes

Il y aura du beau monde ce mercredi soir au Parc des Princes pour assister au choc de gala entre le Paris Saint-Germain et le Milan AC. Lors de chaque grande affiche, plusieurs célébrités prennent place dans les travées de l'enceinte parisienne et la soirée à venir ne dérogera pas à la règle. S'il est difficile de savoir qui sera présent pour la rencontre du jour, il y'en a un qui souhaite absolument assister à la rencontre.

Passé par le PSG de 2001 à 2003, et par le Milan AC de 2008 à 2011, Ronaldinho garde un attachement particulier à ces deux clubs. À l'occasion du match de ce mercredi soir, la star bresilienne espère pouvoir être présente comme il l'a affirmé à la Gazzetta dello Sport."Je m'attends à un match magnifique et j'espère pouvoir être dans le stade, aussi bien pour le match aller que pour le match retour. Parce que ce sont deux clubs que je porte dans mon cœur et deux endroits où j'étais très heureux."

Le PSG n'a pas le droit à l'erreur

Après la défaite à Newcastle il y a trois semaines, le PSG est déjà dans l'obligation de s'imposer. Une contreperformance viendrait mettre en alerte le club de la capitale sur la qualification en huitième de finale. D'autant plus que la prochaine confrontation aura lieu à San Siro, une pelouse où il est toujours difficile de s'imposer.

La pression est également sur les épaules des Milanais, auteur de deux matchs nuls depuis le début de la compétition, et qui doivent impérativement prendre les trois points ce mercredi soir. Tous les ingrédients sont réunis pour assister à une rencontre explosive. Reste plus qu'à passer à table.