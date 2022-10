PSG Mercato : Une légende vivante lâche un énorme regret sur Paris

Publié par JEAN-LUC D le 01 octobre 2022 à 11:16

Star du Paris Saint-Germain de 2001 à 2003, une légende vivante du football s’est prononcée sur son passage dans les rangs du PSG. Elle nourrit un regret.

Même s’il n’a que passé deux saisons sous les couleurs rouge et bleu et fait l’essentiel de sa carrière au FC Barcelone, où il remportera notamment le Ballon d’Or en 2005 et la Ligue des champions l’année suivante, Ronaldinho reste très attaché au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, dans une interview accordée au média Carré, le Champion du monde 2002 assure qu’il aurait aimé rester un peu plus longtemps au PSG. Le compatriote de Neymar a notamment déclaré :

« mon pire souvenir ? C’est de ne pas être resté plus longtemps (rires) ! C’est vraiment la pire chose qui me soit arrivée. Si ça avait été dans une autre formation, avec des entraîneurs différents ou autres choses, j’aurais aimé rester. Mais tout cela appartient maintenant à Dieu, et j’ai fini par aller dans un club merveilleux, où j’ai été très heureux. »

PSG Mercato : Ronaldinho sent toujours des frissons pour les Classicos

Toujours dans la même interview, Ronaldinho est revenu sur ses meilleurs souvenirs passés dans la capitale française. Et comme tous les joueurs, qui ont déjà porté le maillot du Paris SG, l’ancien de l’AC Milan s’est remémoré les souvenirs des Classicos contre l’Olympique de Marseille. Il a notamment avoué :

« Mon meilleur souvenir à Paris ? Il y en a tellement beaucoup. Il y a eu bien sûr les classiques contre l’OM qui ont toujours été magnifiques. Au cours de ma carrière, j’ai eu beaucoup de chance dans presque tous les classiques, les derbys et tous les matchs importants. Dieu m’a béni et les choses se sont plutôt bien passées et je me suis toujours bien senti dans les matchs compliqués. »