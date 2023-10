Un secteur de l’équipe de l’ASSE donne pleinement satisfaction dans ce début de saison. C’est la défense où Laurent Batlles a trouvé les hommes qu’il lui fallait.

ASSE : Briançon, Batubinsika, Appiah et Pétrot, la solidité de Saint-Étienne

Évoquant le prochain mercato, Loïc Perrin avait indiqué que la priorité de l’ASSE à l’hiver est de renforcer le poste de latéral droit. Un poste où Dennis Appiah est bien solide, mais il n’a pas de doublure. Le coordinateur sportif de Saint-Étienne a cependant noté que l’effectif de Laurent Batlles « est plutôt bien équilibré » dans l’ensemble. Et il n’a pas tort, notamment sur le bastion défensif. Laurent Batlles a trouvé son quatuor type en défense, après le changement tactique, en passant du 3-5-2 au 4-3-3. Une défense à quatre, composée du capitaine Anthony Briançon et Dylan Batubinsika dans l’axe, puis de Dennis Appiah et Léo Pétrot, respectivement à droite et à gauche.

Ces défenseurs, en plus du gardien de but Gautier Larsonneur, sont les joueurs les plus utilisés par l’entraineur stéphanois. Dylan Batubinsika est celui qui compte le plus de temps de jeu. Il a disputé les 11 matchs de Ligue 2 en intégralité, autant que Larsonneur. La recrue estivale est suivie d’Appiah, qui a aussi pris part aux 11 premières journées, dont 10 en entier. Quant à Pétrot (11 apparitions) et Anthony Briançon (10 apparitions), ils totalisent respectivement 943 et 785 minutes de jeu.

16 points glanés sur 18 possibles, avec le quatuor défensif

L’ASSE a retrouvé une solidité défensive depuis que Laurent Batlles aligne la même défense à 4. Et cela se ressent dans les résultats des Verts. Entre la 6e journée du championnat et la dernière en date, les Stéphanois ont enregistré 5 victoires et un nul, soit 16 points glanés sur 18 possibles. En plus, Gautier Larsonneur et sa défense ont concédé un seul but et sont sur une série de 5 clean sheet consécutifs. Sur l’ensemble des 11 journées disputées, l’ASSE a la meilleure défense avec seulement 6 buts encaissés, tout comme Laval, l’actuel leader. Pour rappel, l'ASSE est 5e au classement à un seul point du podium.