Le RC Lens s’est renforcé ce jeudi, comme pressenti. Un technicien en provenance du Paris FC a intégré l’organigramme du club nordiste.

Mercato : Frédéric Hébert, nouveau coordinateur sportif du RC Lens

À deux mois de l’ouverture officielle du mercato d’hiver, le RC Lens a recruté Frédéric Hébert. Libre depuis son départ du Paris FC (Ligue 2) en juin 2023, il rebondit au sein du club nordiste. Il est nommé coordinateur sportif des Sang et Or. « Désireux de tendre vers un modèle plus agile et opérant, le club artésien a décidé de nommer un coordinateur sportif en la personne de Frédéric Hébert », a justifié le RC Lens dans son communiqué. Il aura pour mission d’apporter du liant dans le recrutement et de veiller à l’unité du projet sportif global Sang et Or.

Le nouveau dirigeant sera placé sous la responsabilité de Franck Haise, entraineur et Manager général du Racing. La direction lensoise, dans son explication, indique qu’elle a fait l’état des lieux sur le dernier mercato, avant de prendre la décision de nommer le technicien français de 39 ans. Elle a ainsi pris la décision de « modifier son fonctionnement, après avoir mis à profit la période post-mercato pour dresser un bilan de sa structuration sur le volet sportif ».

Grégory Thil toujours sur le départ ?

Outre le Paris FC où il a entrainé les jeunes et a été manager des U19, puis directeur sportif, Frédéric Hébert était aussi passé par le Paris Saint-Germain et le Dijon FCO. Il avait été recruteur pour le club phare de la capitale et celui de Bourgogne. Pour pappel, L'Equipe a évoqué cette semaien, le possible départ de Grégory Thil de Lens où il occupe le poste de directeur technique depuis octobre 2022.