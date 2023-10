Grégory Thil pourrait quitter le RC Lens. Le mercato quelconque, en plus du début de saison raté en Ligue 1, pourrait précipiter son départ.

Directeur technique du RC Lens, Grégory Thil (43 ans) serait sur le départ. Il aurait été approché par la direction du club nordiste pour reprendre son ancienne fonction de responsable de la cellule de recrutement du RCL, selon L’Équipe. Une proposition que le concerné verrait comme une rétrogradation. Alors que les négociations sont en cours, il n’est pas exclu que Grégory Thil rende le tablier. Les décideurs lensois seraient d'ailleurs en train de finaliser l’arrivée de Frédéric Hébert. Libre depuis son départ du Paris FC (Ligue 2) où il occupait le poste de directeur sportif, le technicien de 39 ans est pressenti pour être le patron du recrutement dans toutes les équipes du RC Lens, à en croire le quotidien sportif.

Le RCL veut faire payer à Grégory Thil le mauvais mercato ?

Grégory Thil a été promu Directeur technique en octobre 2022, à la suite du départ de Florent Ghisolfi à l’OGC Nice. Il a donc été l’un des acteurs clés du mercato d’été 2023. Un mercato lancé tardivement, avec les arrivées d’Elye Wahi (20 aout), Ruben Aguilar (1er septembre), Faitout Maouassa (1er septembre) et Nampalys Mendy (4 septembre). Pourtant, le RC Lens est qualifié pour la Ligue des champions et a vu partir deux joueurs majeurs : le buteur Loïs Openda et le capitaine Seko Fofana. Outre le retard pris pour renforcer l’équipe de Franck Haise, le début de saison du RC Lens en Ligue 1 est de nature à remettre en cause le recrutement.

Les Sang et Or sont 15es avec 9 points, après 9 journées de championnat. Leur bilan est de 4 défaites, 3 nuls et 2 victoires, pour 8 buts inscrits et 13 concédés. Il faut cependant noter que le vice-champion de France 2023 fait une bonne campagne en Ligue des Champions. Il est 2e du groupe B avec 5 points, juste derrière Arsenal (6 points) et devant le FC Séville et le PSV Eindhoven (2 points chacun).