Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a confirmé la suspension de l’un des défenseurs de l’OM pour le match de dimanche contre l’OL.

OM : Gennaro Gattuso sera privé d’un défenseur contre l’OL

L'Olympique de Marseille se prépare pour un double défi. Après sa défaite contre l'OGC Nice (0-1), l’OM chercher à rebondir et à décrocher sa première victoire en Ligue Europa ce jeudi soir face à l'AEK Athènes. Le club phocéen est actuellement 2e de son groupe, après deux matchs nuls face à l'Ajax Amsterdam (3-3) et Brighton (2-2), devra faire face à une redoutable équipe grecque.

La victoire est impérative pour les Marseillais s'ils veulent rester en course pour la qualification en huitièmes de finale. Néanmoins, le calendrier s'annonce particulièrement exigeant pour l'OM. Après le match contre l'AEK Athènes, les Phocéens feront face à l'Olympique Lyonnais dimanche prochain. Les supporters marseillais espèrent voir leur équipe remporter ces deux rencontres, afin de maintenir le cap. Cependant, Gennaro Gattuso se présentera avec un effectif amoindri contre l'OL.

La LFP confirme la suspension de Leonardo Balerdi

En plus de l’indisponibilité de Pau Lopez, blessé, Leonardo Balerdi manquera lui aussi le choc contre Lyon. La commission de discipline de la LFP a confirmé ce mercredi la suspension automatique du défenseur argentin. En effet, Leonardo Balerdi avait été expulsé lors du match contre Nice pour avoir reçu deux cartons jaunes. L'Argentin, pressenti pour être titulaire ce soir face à l'AEK Athènes, sera donc suspendu pour le match crucial contre Lyon, prévu ce dimanche soir.

Gennaro Gattuso et son équipe devront trouver une solution pour combler son absence et aborder ces deux rencontres avec détermination. Les supporters marseillais attendent des résultats positifs et espèrent que leur équipe sera en mesure d’entamer une série de victoires afin de se rapprocher de ses objectifs en Ligue Europa et en championnat. Cette semaine s'annonce décisive pour l'OM et son entraîneur Gennaro Gattuso.