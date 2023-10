Pour le match de ce jeudi entre l’OM et l’AEK Athènes en Ligue Europa, Gennaro Gattuso a dévoilé son groupe avec deux absences de taille.

OM : Gennaro Gattuso devra faire sans Pau Lopez et Joaquin Correa

Ce jeudi soir, à partir de 18h45, l’Olympique de Marseille accueille l’AEK Athènes dans le cadre de la troisième journée des phases de poule de la Ligue Europa. Après deux matchs nuls consécutifs face à l’Ajax Amsterdam (3-3) et Brighton (2-2), les Marseillais vont tenter de remporter leur première victoire dans la compétition face à une surprenante équipe grecque en vue de prendre la première place du groupe B. Pour ce faire, l’entraîneur Gennaro Gattuso devra aligner la meilleure équipe posible.

Sauf que le technicien italien ne pourra pas compter sur un groupe au complet pour ce match européen. Il devra faire sans Pau Lopez, sorti sur blessure ce week-end lors de la défaite à Nice. Le gardien espagnol souffre d’une lésion à la cuisse et sera indisponible durant une dizaine de jours. Comme cela était pressenti, Joaquin Correa ne figure pas non plus sur la liste des 20 joueurs retenus pour la réception de l’AEK Athènes. L’attaquant argentin s’est blessé lors du match contre Brighton et n’est toujours pas opérationnel.

Gennaro Gattuso s’était même montré très inquiet concernant son état de santé. « La situation de Correa nous préoccupe un peu plus. On l'a mis au repos », avait-il indiqué en conférence de presse. En revanche, Jonathan Clauss, lui aussi touché lors du match contre l’OGC Nice, a été retenu et postule pour une place titulaire face à l’AEK Athènes. Samuel Gigot fait lui aussi son retour dans le groupe phocéen. Les Olympiens sont motivés à obtenir un résultant positif devant leur public.

Les 20 joueurs retenus par Gennaro Gattuso

Gardiens : Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Clauss, Lodi, Mbemba, Murillo, Meïté, Balerdi, Gigot

Milieux de terrain : Kondogbia, Veretout, Rongier, Ounahi, Nadir, Soglo

Attaquants : Harit, Aubameyang, Ndiaye, Sarr, Vitinha