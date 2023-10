Après la brillante victoire de l’OM face à l’AEK Athènes (3-1), Geoffrey Kondogbia s’est projeté sur le prochain choc contre l’OL, prévu ce dimanche.

OM : Geoffrey Kondogbia reste prudent après la victoire contre l’AEK

Après des résultats décevants en ce début de saison, l’Olympique de Marseille a enfin renoué avec la victoire en Ligue Europa en s'imposant ce jeudi soir face à l'AEK Athènes (3-1) dans un stade Vélodrome en fusion. Ce résultat positif a permis à l'OM de prendre la tête du groupe B avec 5 points, en affichant un visage plus conquérant dans la compétition. L'envie de l'équipe et l'état d'esprit des troupes de Gennaro Gattuso étaient visibles sur le terrain, ce qui a logiquement contribué à la victoire.

Est-ce l’heure du déclic pour les Phocéens ? Geoffrey Kondogbia préfère rester prudent et refuse de s'emballer. Le milieu de terrain de l’OM considère que le plus important est de continuer à avancer. « Je ne sais pas si cette soirée est parfaite. Notre prestation a été plutôt aboutie, le plus important est fait, on a pris les trois points, on est premiers de notre groupe […] Le plus important, c'est de regarder de l'avant. Un match super important arrive très vite », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par La Provence.

Geoffrey Kondogbia affiche des ambitions claires contre l’OL

L'OM n'a pas le temps de s'attarder sur cette victoire en Ligue Europa, car un autre défi de taille l’attend. Ce dimanche à 20h45, l'Olympique de Marseille accueille l'Olympique Lyonnais dans le cadre de la 10e journée de la Ligue 1. Les Phocéens devront impérativement s'imposer face à une équipe lyonnaise qui occupe actuellement la dernière place du championnat.

Geoffrey Kondogbia a affiché les ambitions de son équipe pour cet Olympico, en soulignant que quelque chose de positif était en train de se construire sur le terrain ces dernières semaines. « On a besoin de durcir ce noyau. Cela ne s'acquiert que par l'expérience et les automatismes. On va faire de notre possible pour gagner et enchaîner. Gagner est le meilleur des médicaments », a-t-il ajouté. La détermination est au rendez-vous, et l'OM espère capitaliser sur cette victoire afin de maintenir son élan positif et entamer une série de succès en championnat.