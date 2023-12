Avant son déplacement à Montpellier ce mercredi soir, l’OM a reçu une mauvaise nouvelle. L’équipe de Gennaro Gattuso devra faire sans ses supporters.

Montpellier-OM : Les supporters marseillais interdits de déplacement

L’Olympique de Marseille se déplace ce mercredi soir sur la pelouse de la Mosson pour affronter Montpellier HSC dans le cadre de la dernière journée de phase aller de la Ligue 1. Cette rencontre est très importante pour les deux équipes. À mi-parcours du championnat, le MHSC occupe la 12e place du classement, avec quatre petits points d'avance sur Lyon, la lanterne rouge. La victoire face au FC Metz (1-0) le week-end dernier a apporté un soulagement aux hommes de Michel Der Zakarian, brisant ainsi une série de six matchs sans victoire.

Boostés par ce précieux succès, les Montpelliérains espèrent clôturer l’année 2023 sur une note positive. Mais cette mission ne sera pas chose aisée face à un OM en pleine forme. Avec quatre succès consécutifs et une belle remontée à la 6e place de Ligue 1, les troupes de Gennaro Gattuso abordent ce déplacement à Montpellier avec le plein de confiance. Cependant, ils ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters dans les tribunes de la Mosson. Et pour cause, la Préfecture de l’Hérault, avec le soutien le Ministère de l’Intérieur, a pris un arrêté interdisant le déplacement des supporters marseillais pour ce choc entre le MHSC et l’OM pour diverses raisons.

Des tensions fréquentes entre les deux équipes

Cette décision a été motivée par plusieurs facteurs, dont le non-respect présumé des jauges autorisées par les supporters de l'OM lors de leurs déplacements. Les autorités locales soulignent également les tensions fréquentes entre les supporters des deux équipes, avec 14 incidents recensés depuis 2012. Des attaques récentes, notamment en mars dernier lors du match Marseille-Montpellier, où avec le cortège des supporters montpelliérains avait été attaqué par des ultras de l’OM, ont renforcé la préoccupation sécuritaire.

Ces incidents, parmi d'autres, sont cités dans l'arrêté préfectoral. Ainsi, malgré la dynamique positive des deux équipes sur le terrain, le contexte hors du stade demeure tendu. Cette interdiction de déplacement des supporters de l’OM souligne la volonté des autorités de prévenir tout risque d'incidents et de garantir la sécurité lors de ce choc comptant pour la 17e journée de Ligue 1.