Michel Der Zakarian, l'entraîneur du Montpellier HSC s'en est pris à l'arbitrage après le nul contre Lens vendredi. Il affirme que celui-ci n'était pas impartial.

Montpellier-RC Lens : Un nul qui n'arrange personne

Ce n'était certainement pas le résultat attendu par les deux équipes. Vendredi, le RC Lens et le Montpellier HSC ont fait match nul, 0-0 au stade de la Mosson. Un résultat qui n'arrange personne, compte tenu de leur situation. Certes, le club artésien rentre provisoirement dans le top 5. Cependant, le Stade de Reims peut reprendre sa cinquième place en tenant Nice en échec à l'Allianz Riviera. Un scénario envisageable puisque les Aiglons ont perdu leur invincibilité la semaine passée (défaite 1-0 à Nantes).

De son côté, le MHSC reste englué dans la seconde moitié de tableau (13ème). Avec 14 points au compteur après 15 journées, le club pailladin ne compte que 2 points d'avance sur le barragiste lorientais, et 4 sur le premier relégable Clermont. Ces deux concurrents peuvent respectivement combler ou réduire l'écart en cas de succès dimanche. Le FC Lorient accueillera l'Olympique de Marseille (8ème) le soir, tandis que le CF63 recevra Lille (4ème) dans l'après-midi.

Mousa al-Tamari sort sur blessure, Der Zakarian fulmine

Bien qu'ayant évité la défaite, Michel Der Zakarian a fait savoir qu'il en voulait à l'arbitrage après le match. Dans une rencontre plutôt équilibrée, l'entraîneur des Héraultais a estimé que les Sang-et-Or ont été favorisés. Il pointe notamment du doigt un tacle de Kevin Danso sur Mousa al-Tamari en début de match, qui méritait un carton rouge. L'attaquant jordanien est sorti après la pause. « Si demain al-Tamari a une fracture, ils vont m’entendre, je vous le dis ! Si on le perd sur ce tacle… » a-t-il asséné face à la presse, dans des propos rapportés par So Foot. Le technicien de 60 ans rappelle par ailleurs que son équipe avait été sanctionnée pour « moins que ça » à Monaco (2-0).

Plus généralement, les décisions du corps arbitral l'ont grandement agacé. Michel Der Zakarian n'a pas hésité à remettre en cause les compétences des officiels à la VAR, dénonçant « un scandale, ce n'est pas possible d'arbitrer comme ça ». Difficile de ne pas être piqué au vif lorsque l'on réagit à chaud. Un journaliste l'a compris en évoquant un pied haut de Joris Chotard sur Neil El Aynaoui. « Toi, t’es un Lensois, non ? Ah t’es journaliste ? » a rétorqué Der Zakarian. En attendant, Mousa al-Tamari souffre d'un hématome selon L'Équipe. Sa présence à Metz, dimanche prochain est déjà compromise. Voilà qui devrait rajouter de l'huile sur le feu.